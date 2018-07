Fair-play total din partea lui Pleșca: „Trebuie să recunosc, a fost gol!”

Goalkeeperul formației Gaz Metan Mediaș, Răzvan Pleșca a dat dovadă de fair-play total la finalul meciului pe care echipa sa l-a câștigat în extremis, la ultima fază cu Chiajna, scor 2-1, recunoscând că a scos o minge din plasă la o fază la care centralul Găman a făcut semn ca jocul să continue.

„Da, trebuie să recunosc, a fost gol. Nu mi-am dat seama în timpul meciului. Fiind mascat de zid, am plecat destul de târziu, dar am văzut reluările şi a fost gol. A fost un debut frumos de campionat. Am fost puțin îngrijorat, pentru că am avut puțin timp la dispoziție pentru a lucra în această nouă formulă. O victorie frumoasă în condiții meteo nefavorabile. Mă așteptam ca măcar vara să jucăm la temperaturi mai bune … Calitate este la nivelul lotului, cei noi au făcut o impresie foarte bună. Avem un lot la fel de bun ca anul trecut, care ne va permite să evitam retrogradarea”, a declarat Răzvan Pleșca, golakeeperul formației Gaz Metan Mediaș.

Autorul golului victoriei ardelenilor, Carlos Fortes a spus că este fericit că a ajuns în România.

Fără prea multă modestie, Fortes a spus că că golul superb marcat în poarta lui Caparco la ulrima fază a meciului nu a fost deloc unul întâmplator. „Am încercat această execuţie şi la antrenamente. Mă pregătesc foarte bine. Şi mă bucur că am reuşit să obţinem acest rezultat. Nu ştiam foarte multe despre România. Am vorbit cu jucătorii care au fost anul trecut aici, Caiado şi Ely. Mi-au vorbit frumos despre echipă, despre oraş, despre stadion. E un oraş frumos. E mic, dar este ok. Am venit aici, am văzut că sunt condiţii bune. Sunt toate condiţiile de care are nevoie un jucător pentru a putea creşte de la săptămână la săptămână!”, a declarat Carlos Fortes.