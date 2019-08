Familia Alexandrei, decizie de ultimă oră! Alexandru Cumpănașu a făcut anunțul

Familia Alexandrei Măceşanu a făcut un anunţul. Va aloca anual 20 de burse pentru elevii care vor ajuta poliţiştii în lupta împotriva răpirilor.

“BURSA ALEXANDRA MĂCEŞANU PENTRU CURAJ! Împreună cu familia şi câţiva prieteni apropiaţi (oameni de afaceri care nu vor sa-si dea numele) am hotărât să CINSTIM CURAJUL Alexandrei şi indiferent dacă este în viaţă sau nu vom oferi 20 de burse anuale pt tineri de liceu care se vor remarca prin curaj în faţa crimei organizate din licee!. În fiecare an de ziua Alexandrei pe 15 Septembrie vom oferi aceste burse copiilor care vor ajuta poliţia şi pe noi să luptam împotriva RĂPIRILOR, DROGURILOR, ŞANTAJULUI, CLANURILOR INTERLOPE, GĂŞTILOR DE CARTIER. Copiii nu trebuie doar să fie buni la învăţătură, dar şi să inveţe să lupte împotriva răului şi să nu le fie frică, să înveţe să fie buni!

Astăzi, am depus la Procurorul General 60 DE PAGINI de indicii şi informaţii despre monstrul de la Caracal şi posibili complici ai posibilei omorâri a Alexandrei. Cu NUME, date de contact, documente! Încet dar sigur laţul în jurul lui Dincă se strânge iar procurorii au început să ancheteze şi REŢEAUA şi complicii acestuia. Am urlat despre asta din prima zi şi pot să va spun atât: MOR CU EI DE GÂT. PÂNă CÂND JUDEŢUL OLT nu va fi eliberat de clanurile interlope, nu mă las. Am decis astăzi să formez o echipă de investigatori independenţi care să descopere ADEVĂRUL! Îi ajutam pe anchetatori nu îi încurcăm. Dar nu putem sta nepăsători”, a postat unchiul Alexandrei pe pagina de socializare.