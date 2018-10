Familia lui Salman Khan e în doliu. Actorul și Iulia Vântur sunt îngenuncheați de durere. “Ne-ai învățat ce este dragostea, iubirea mea”

Iulia Vântur și iubitul ei, Salman Khan, trec printr-o perioadă foarte tristă din viața lor. Un membru important al familiei lor a părăsit această lume, lăsând în inimile lor, dar și ale rudelor un gol imens. În memoria celui care a murit, cei doi parteneri au făcut publice imagini emoționante, care au fost însoțite de gânduri pline de iubire.

Citește și: Iulia Vântur, violată în primul ei film din India

Iulia Vântur și Salman Khan sunt îngenuncheați de durere. “Ne-ai învățat ce este dragostea, iubirea mea”

Primul care a împărtășit vestea tristă milioanelor de fani din întreaga lumea a fost Salman Khan, printr-o poză în care apare cățelușa lui, pe care o avea de mulți, mulți ani. Această imagine a fost însoțită de un mesaj scris în limba engleză: “My most beautiful my love gone today. God bless her soul. (n.r.: Cea mai frumoasă iubire a mea a plecat astăzi. Dumnezeu să îi binecuvânteze sufletul)”.

La câteva ore distanță, iubita actorului de la Bollywood și-a exprimat și ea trăirile pe care le simte odată cu pierderea copilașului cu blăniță al familiei. Iulia Vântur a postat pe pagina ei de Facebook șase fotografii cu cățelușa pe care Salman Khan o adora, iar în dreptul lor a așternut următoarele gânduri: “U taught us love… My love 😘❤️🙏🏼 Rest in peace My love 🙏🏼 U will always live in my heart #love (n.r.: Ne-ai învățat ce este dragostea, iubirea mea 😘❤️🙏🏼 Odihnește-te în pace, iubirea mea 🙏🏼 Vei trăi mereu în inima mea #iubire)”.

Citește și: Salman Khan o ajută pe Iulia Vântur în cariera ei din India. Gestul făcut de celebrul actor pentru iubita lui româncă

Cum durerea pe care o simte e mare, Salman Khan a mai făcut publică o imagine care face cât o mie de cuvinte. În poza emoționantă, el apare în timp ce își sărută cățelușa, iar la descriere a pus: “Kisses my love… (n.r.: Săruturi, iubirea mea)”.

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.

Iulia Vântur s-a născut pe 24 iulie 1980 în Iaşi. Ea a fost prezentatoare de televiziune, actriță și model. Iubitul ei, pe numele din buletin Abdul Rashid Salim Salman Khan, a venit pe lume pe 27 decembrie 1965 în Indore, India. El este actor, producător şi cântăreţ. Celebrul star de la Bollywood are patru fraţi, care sunt şi ei prezenţi în lumea filmului: Arbaaz Khan, Arpita Khan, Sohail Khan, Alvira Khan Agnihotri.