Numele uneia dintre cele mai bogate familii din România apare într-o poveste halucinantă. O tânără o acuză pe Bianca Rusu, soția nepotului fostului primar din Tărtășești, Ion Rusu, că a păgubit-o cu 2.200 de euro. Scandalul a plecat de la o rochie de mireasă, pe care a dus-o la magazinul de haine deținut de Bianca Rusu, pentru a fi vândută. Femeia spune că rochia, pe care a dat 6.000 de euro, nu s-a vândut, iar atunci când a recuperat-o de la magazin a avut un șoc: era ruptă și murdară. Tânăra crede că patroana a închiriat rochia altor mirese, iar întreaga poveste s-a lăsat cu reclamație la Poliție și la ANPC. CANCAN.RO are toate detaliile.

Familia fostului edil din Tărtășești, Ion Rusu, supranumit “Regele de la Tărtășești”, este una dintre cele mai înstărite din țară. Ion Rusu și fratele lui, Viorel, dețin o avere de milioane de euro, bolizi de lux și vile somptuoase, bunăstare de care se bucură, desigur, și copiii lor, dintre care unii s-au așezat la casele lor.

Este și cazul lui Marius, unul din ”prințișorii de la Tărtășești, nepotul fostului primar. El este căsătorit cu Bianca Rusu, o figură relativ cunoscută în lumea modei, ea cochetând cu designul vestimentar. Bianca are un magazin unde se închiriază și se vând ținute de ocazie, inclusiv rochii de mireasă, unele făcute la comandă în atelierul ei.

Bianca Rusu se bucură de popularitate în mediul online și aparent nu duce lipsă de clientelă, doar că nu toată lumea pleacă mulțumită de la magazinul ei.

Război cu familia ”Regelui de la Tărtășești”

Simona Zaharia este o clientă care a ajuns să facă plângere la Poliție după ce a călcat pragul magazinului Bianca Rusu Design. Totul a plecat de la o rochie de mireasă, pe care Simona a lăsat-o pe mâinile Biancăi Rusu pentru a fi vândută în regim de consignație.

Rochia a costat 6.000 de euro, dar, ca să se vândă mai ușor, proprietara ei a convenit cu Bianca Rusu ca prețul la vânzare să fie de 2.200 de euro. După un an în care a tot sunat să întrebe dacă a apărut vreo clientă interesată de rochie și mereu a primit răspuns negativ, Simona a decis să o ia de la magazin.

”Era murdară, plină de noroi, de mâncare și avea voalul rupt”

Când vânzătoarele i-au înapoiat rochia, femeia, care a muncit din greu ca să-și permită o extravaganță vestimentară în ziua nunții, a avut un șoc. Rochia nu ar mai fi arătat deloc așa cum o lăsase la magazin, ci ar fi fost deteriorată.

”Rochia era murdară, plină de noroi, de mâncare și avea voalul era rupt. Mi-a nenorocit rochia. Eu am fost un om de bună credință, nu mi-a dat prin cap să fac proces-verbal de predare-primire, iar contractul de custodie este făcut în favoarea ei. Cu toate acestea, a scris cu mâna ei că a evaluat bunul la 2.200 de euro.

Cine ar fi evaluat la așa sumă o rochie care nu era într-o stare bună? După nuntă, am dus-o la o spălătorie scumpă și când am luat-o arăta impecabil, era ca nouă. La magazin am lăsat-o cu tot cu accesorii, cu husă și umeraș, iar când mi-au dat-o înapoi, era mototolită într-o pungă”, ne-a spus Simona Zaharia.

„Soțul meu este șofer, am strâns cu greu cei 6.000 de euro”

Când a văzut cum arată rochia, tânăra s-a gândit că fusese închiriată altor mirese și a luat legătura cu Bianca Rusu pentru a regla problema. Soția nepotului fostului edil din Tărtășești a negat însă acest lucru, moment în care situația a escaladat.

”Soțul meu este șofer, iar eu sunt make-up artist și am strâns cu greu cei 6.000 de euro pentru rochia asta, dar am zis că o dată în viață sunt mireasă. Dacă aveam mulți bani și nu aș fi muncit atât de mult ca să mi-o cumpăr, aș fi zis lasă că o țin ca amintire. La un moment dat, Bianca Rusu mi-a spus că poate o fi închiriat-o Rodica, o angajată de acolo.

Odată cu rochia de mireasă, am mai lăsat la magazin și alte două rochii de ocazie, care și alea au fost închiriate. Pe cele două rochii, care erau tot așa, deteriorate, mi-a dat banii, pentru că era o sumă mai mică, 3.200 de lei”, ne-a mai povestit Simona Zaharia.

Oferă recompensă miresei care a închiriat rochia

Pentru că nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere pe cale amiabilă cu Bianca Rusu, femeia a făcut plângere la Poliție și la ANPC, dar a contactat și câțiva avocați. Mai mult, ea strânge probe și mărturii de la alte persoane care au avut experiențe similare cu soția nepotului fostului edil din Tărtășești.

”Am înțeles că nu sunt singura care a avut astfel de probleme cu ea. Am primit mesaje de la mai multe persoane care mi-au povestit experiențele lor neplăcute cu Bianca Rusu. Avocații pe care i-am contactat i-au trimis notificări, dar degeaba. Nu am bani de cheltuit pe avocați, dar vreau să mi se facă dreptate și mă gândesc să apelez la justiție.

Chiar în sediul Poliției mi-a râs în nas, spunând că nu am dovezi, iar ulterior m-a amenințat, spunându-mi că soțul ei este în Top 300”, a adăugat Simona Zaharia.

Ca să o găsească pe mireasa căreia magazinul i-ar fi închiriat rochia fără știrea ei, femeia este hotărâtă să meargă până-n pânzele albe. Ea vrea chiar să-i ofere miresei respective sau altei persoane care îi poate da detalii despre ea o recompensă de 200 de euro.

CANCAN.RO a încercat să ia legătura cu Bianca Rusu pentru a-și spune punctul de vedere, dar aceasta nu a răspuns solicitării, pe care i-am adresat-o prin intermediul a două angajate de la magazinul său.

