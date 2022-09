Fane Vancică, reacție ireală după ce a bătut crunt o femeie: ”Dacă aveți jocuri sexuale în mintea voastră, faceți altceva!”

Interlopul Fane Vancică (nepotul lui Dănuț Vancică) zis ”Fane al lui Marina”, după numele mamei (sora lui Dănuț și a lui Lică), a devenit vedetă nu doar pe TikTok, ci în întreaga țară, după ce a fost făcut public un videoclip în care el bate cu cruzime o femeie. Iată care au fost ultimele declarații date de bărbat.

Deși Fane Vancică a spus în mai multe rânduri că nu vrea să mai facă scandal, luni seară au apărut imagini video cutremurătoare cu el. Interlopul umilește și bate cu cruzime o femeie fără apărare.

În filmarea care a ajuns în scurt timp virală pe internet, dar și la televizor, Fane îi dădea femeii picioare în cap, în stomac și în spate și aruncă cu apă și gheață din frapieră pe ea, în timp ce o înjură și o pune să stea în patru labe. În timpul abuzurilor, Vancică este filmat și urmărit de mai multe persoane prezente în cameră, care nu iau nicio măsură și participă pasiv la evenimentele șocante.

Fane Vancică: ”Nu cred că sunt singurul om din România care a greșit”

Mai mult, la un moment dat, într-un cadru îndepărtat, pe canapea, par să se afle și doi copii. Însă, în cel mai recent videoclip al său, Fane Vancică s-a apărat și a dat asigurări că nu exista niciun minor în camera în care el a lovit-o cu bestialitate pe femeie.

În cadrul postării făcute miercuri seară pe contul său de TikTok, Fane Vancică și-a cerut scuze de zeci de ori față de femeile și copiii care au văzut filmarea cu el, în timp ce bătea o altă ființă de sex feminin.

”Oameni buni, bună seara! Vă iubește pe toți, Fane Vancică! Chiar dacă toată România a aruncat cu pietre în mine. Nu cred că sunt singurul om din România care a greșit. În primul rând, vreau să încep această discuție prin a-mi cere scuze Mihaelei și tot ce înseamnă familia ei, copii, nepoți, frați, părinți, absolut toată lumea.

În al doilea rând, vreau să îmi cer scuze față de toți oamenii care au văzut această filmare. Oameni frumoși, îmi pare absolut rău! Nu mii de scuze, milioane de scuze cer tuturor oamenilor! Vreau să înțelegeți că i se poate întâmpla oricui.

Rog toți copiii din lume, rog toți oamenii, rog pe toată lumea, chiar dacă vă plac jocurile intime, cum îmi plac și lui Fane Vancică. Vă rog să nu faceți asta niciodată în public. Vreau să specific că îmi pare absolut rău de ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că sunt singurul om din România care face asta.

Nu am făcut nicio crimă, nu am scos niciun dinte, m-am certat cu iubita mea. Ne-am certat, după care ne-am și pupat. Vreau să îmi cer scuze soției mele, vreau să îmi cer scuze copiilor mei, vreau să îmi cer scuze tuturor femeilor din lume.

Jur pe fata mea, pe Francisca și pe băiatul meu, Enrico, dacă în casa aia a fost vreun copil, vă rog, toate autoritățile române să îmi dea 50 de ani. Pentru că, a mai rămas și în mine o fărâmă de om, chiar dacă voi credeți că nu sunt.

Fane Vancică: ”Am și niște probleme psihice”

La un moment dat, în timpul videoclipului postat de acesta pe platforma de socializare, Fane Vancică a mărturisit că are probleme psihice și că, deși se află în vacanță cu familia, el s-a tratat. A recunoscut că are probleme foarte mari, de care lumea nu știe.

”Am și niște probleme psihice. Sunt într-un moment în care, chiar dacă sunt în vacanță cu familia mea, am venit și m-am și tratat un pic. După cum se vede cred că arăt și un pic mai bine la față. Chiar dacă ochiul ăsta mi s-a lăsat un pic în jos, pentru că am probleme foarte, foarte mari. Voi nu știți!

O să fac tot ce îmi stă în putere, să fiu văzut din nou în fața oamenilor așa cum am fost. Vă rog să mă scuzați pentru ce am făcut, o fac public. Nu o fac pentru oamenii de pe TikTok, voi, oamenii ăștia de pe TikTok, pentru mine sunteți 0! Eu sunt cel mai bun din România! Cel mai bun content din România, eu îl am.

Vă mai repet, ca să se înțeleagă. Nu a existat niciun copil acolo! Dacă ar fi existat un copil acolo, vă garantez că astăzi nu aș mai fi vorbit aici, aș fi fost departe rău de tot. M-aș fi omorât! Haideți să lăsăm gluma la o parte, vă iubesc, vă pup și să vă dea Dumnezeu tot binele din lume!

Toți copiii din România, să nu faceți ceea ce am făcut eu. Dacă aveți înclinații sexuale și jocuri sexuale în mintea voastră, faceți altceva. Faceți-o să nu vă vadă nimeni. Nu să vă vadă toată lumea!”, a declarat Fane Vancică, pe TikTok.

