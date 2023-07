Fata de aur de la Evaluarea Națională. Chinul zilnic trăit de copil s-a materializat cu un 10 pe linie

O elevă din comuna Bisoca, o zonă montană greu accesibilă din județul Buzău, este un model pentru generația actuală de tineri. Adolescenta a fost premiată alături de alți 16 copii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională. Ceremonia de premiere a avut loc într-o atmosferă festivă, organizată de Consiliul Județean Buzău.

Daria Mădălina Dobrotă este tânăra care a demonstrat că nimic nu este imposibil atât timp cât îți dorești și muncești din greu pentru visurile tale. Tânăra s-a numărat printre cei 17 tineri remarcabili care au reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională din acest an.

Consiliul Județean Buzău a oferit diplome și un premiu special în valoare de 4.000 de lei fiecărui elev de nota 10 la examenul final.

„Vă premiem în semn de recunoştinţă. Vă mulţumesc, începe cea mai frumoasă perioadă din viaţa voastră, cea de liceeni. Sunt ferm convins că o să vă pregătiţi, în continuare, la fel de bine şi după aceea urmează facultatea. Înseamnă că avem prezent şi avem şi viitor, pentru că mai devreme sau mai târziu voi veţi fi oamenii care o să ne luaţi locul”, a declarat preşedintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu.

CITEȘTE ȘI: Nu e o eroare! Ce note a luat la Evaluarea Națională un elev din Jilava, după contestație. Inițial, avea media 5.00

Povestea tinerei care a mers 6 km zilnic până la școală

Daria este absolventa Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu Murgoci” din comuna Bisoca, județul Buzău. Fetița a luat 10 la Evaluarea Națională, fără a lua meditații, și a mers zilnic 6 km până la școală. Din cauza lipsei infrastructurii, mașinile nu prea circulă prin zonă. Însă, greutățile nu au făcut-o să se abată de la drumul său. Daria a muncit din greu pentru a avea rezultate excepționale la învățătură.

„Cred că m-am pregătit din clasa a VI-a, cred că mi-a fost de ajutor că am fost atentă la ore şi m-am pregătit intens pentru examen. Nu am avut meditaţii. Voi merge la Colegiul Naţional ‘Bogdan Petriceicu Hasdeu’, profitul Matematică-Informatică. Când aveam timp liber, când puteam, mi-am mai ajutat şi familia”, a spus Daria Mădălina Dobrotă.

Mai mult decât atât, părinții au susținut-o pe tot parcursul anilor de studiu, din ciclul gimnazial.

„A muncit de mică, a fost un copil conştiincios care a lucrat constant şi a ajuns la rezultatele de astăzi. Sunt mândră de ea şi sper să o ţină aşa. Fiind de la ţară, ne-a ajutat şi acasă în treburile gospodăreşti, dar principala activitate a fost cartea. Şcoala se află cam la 6 kilometri depărtare de casă, dar are microbuz şcolar. Înainte ne mai deplasam cu maşina. Drumurile sunt aşa cum sunt, mai rele pe timp de iarnă, ne deplasăm mai greu”, a declarat Mirela Dobrotă, mama elevei premiate, pentru observatornews.ro.

VEZI ȘI: Fenomenul straniu petrecut în București, la Evaluarea Națională. Nota luată inițial de Filip la matematică – 6.60 – a suferit o modificare ireală