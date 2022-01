FC Botoșani transferă de la „U” Cluj!

FC Botoșani și-a asigurat serviciile lui Victor Dican, fotbalist transferat în această săptămână de moldoveni de la rivala CFR-ului, „U” Cluj. Internaționalul U21 a fost adus de formația de pe locul 4 în Liga 1 pentru a-l înlocui în central defensivei pe Bogdan Racovițan, fotbalist care va fi coechipier cu Deian Sorescu la Rakow.

Șansele însă ca Dican să fie titularizat sunt însă mici, fotbalistul nefiind încă pus la punct cu pregătirea fizică, „Șepcile Roșii” reluând antrenamentele de curând.

De loc din Râmnicu Vâlcea, Victor Dican a jucat la ”U” Cluj în ultimii doi ani și jumătate, după ce a fost adus de la Metalurgistul Cugir. În ediția 2019-2020 de Liga 2 a evoluat în 20 de meciuri (1622 minute) și a înscris 3 goluri, în sezonul 2020-2021 a prins 14 partide (989 minute) și a marcat de 4 ori, iar în campionatul actual, 2021-2022, a evoluat în toate cele 16 meciuri (1179 minute), în 14 ca titular, și a înscris 2 goluri. Dican era un obișnuit, în ultima perioadă, al convocărilor la echipa națională under 21 a României.

„Dican e mai bun. Are școală. În primul rând am vorbit cu el și cu părinții lui, e un copil înscris la două facultăți și mi-au căzut toate siguranțele. Eu l-am sunat seara și el mi-a zis că învață, că are un proiect mâine. «Alo, am greșit? Ești fotbalist sau ești inginer, copile?» Gata, e al meu! Vine la mine și la anul zboară! O să-l aflați. Lumea îl știe, dar îl știe puțin, așa. E copil bun, are 21 de ani”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Pentru a-și asigura serivciile lui Dican, FC Botoșani a plătit celor de la „U” Cluj 100 mii de euro, ardelenii urmând a încasa și un procent de 25% la următorul transfer.