FCSB câștigă „Derby de România” și se distanțează de campioană!

FCSB a tranșat la limită, scor 1-0 (1-0) derby-ul cu Dinamo. Disputat în cadrul rundei cu numărul 21 a acestui campionat, „Derby de România” a fost decis de Florin Tănase în minutul 8, căpitanul „roș-albaștrilor” finalizând cu un șut de la 16 metri în urma unei acțiuni personale.

Pe finalul meciului, croatul Ante Vukusic a fost aproape de a marca la debutul său pentru FCSB, dar a trimis în bară (min. 86). Dinamo putea egala la ultima fază a meciului, dar lovitura de cap a olandezului Nepomuceno (min. 90+4) a trecut pe lângă poarta apărată de Vlad, partida terminându-se cu scorul de 1-0.

„A fost un meci disputat, destul de bun. Terenul destul de greu, efort considerabil. Am avut mai mult initiativa, dar golul lui Tănase a fost suficient și ne-am îndeplinit obiectivul. Ne-am creat situații de a marca, în condițiile acestui teren greu. Nu s-a putut pasa, dar am avut ocazii clare și ne-am făcut meci mai greu. Nu trebuia să intrăm într-o luptă cu adversarul”, a declarat la finalul meciului, Toni Petrea, antrenorul „roș-albaștrilor”.

Gane: „Nu e ușor să începi de la 0-1!”

De partea cealaltă, omologul său, Jerry Gane, a pus eșecul pe seama începutului timid de meci al elevilor săi, când s-a și marcat unicul gol al derby-ului.

„Am intrat mai slab în meci, mai ales în primele 10-15 minute, după care cred că am echilibrat și pe finalul primei reprize am avut două ocazii mari. Au jucători buni pe faza de atac și nu e ușor să le faci față. A contat foarte mult că am primit gol repede. Să începi cu 0-1 nu e ușor, se schimbă radical jocul și e mai greu să controlezi. Trebuie să învățăm din acest meci și să ne revanșăm în Cupă. Nu am ce să le reproșez, nu a fost un meci ușor, nu e ușor să joci contra FCSB-ului, a fost foarte multă agresivitate, multe cartonașe, dar așa e contra FCSB-ului. Nu avem foarte mult timp să ne plângem după acest meci, trebuie să ne refacem și să mergem la luptă din nou. Urmează două meciuri tari, cu Craiova și din nou cu FCSB, în Cupă”, a afirmat Jerry Gane.

Cu cele trei puncte câștigate, FCSB și-a consolidat fotoliul de lider în Liga 1 cu 48 de puncte, cu patru peste CFR Cluj care va juca astăzi în runda 21 cu Viitorul pe teren propriu și cu opt peste Universitatea, formație care este pe locul 3.

De partea cealaltă, în urma eșecului cu marea rivală, Dinamo a rămas pe locul 9 cu 25 de puncte, la trei lungimi de locul 6 ocupat de Chindia, dâmbovițenii urmând a juca astăzi la Ploiești cu FC Botoșani.