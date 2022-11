FCSB caută antrenor cu licență! Mihai Stoica, anunțul momentului: “O să vină cineva până în iarnă!”

Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, îi asigură pe fani că FCSB va avea până în iarnă antrenor cu acte în regulă pe bancă. După ce Nicolae Dică și-a dat demisia, vicecampioana României a fost condusă de Mihai Pintilii.

FCSB merge ceas în SuperLiga sub comanda lui Mihai Pintilii. Fostul mijlocaș nu are, însă, licență, iar roș-albaștrii sunt în căutarea unui antrenor care are dreptul să fie pe bancă și să dea indicații. Mihai Stoica le transmite, însă, supoterilor să aibă răbdare. Până în iarnă FCSB va avea antrenor.

“S-au antrenat foarte bine băieții. Normal trebuie să avem pe cineva cu licență Pro la meciul cu FC Botoșani. Aveam voie 30 de zile fără antrenor. Noi am putea să facem o chestie românească, dar nu vrem. Puteam aduce un antrenor cu licență Pro, după care îl demitem și am mai avea alte 30 de zile. Nu vreau să iau peste picior regulile. Dar dacă UEFA îți dă 60 de zile… O să vină cineva până în iarnă, mai avem 6 meciuri anul acesta. Încercăm să ne descurcăm. E o mare problemă. Atât timp cât antrenori fără licență fac rezultate, înseamnă că-s probleme și la școala de antrenori. E mai greu să iei licența decât să faci un doctorat în medicină. Uite, dacă eu vreau să mă fac antrenor, nu am cum. Aș ieși la 65 de ani! Nu se poate așa ceva”, a spus Mihai Stoica.

FCSB a refuzat un antrenor! “Nu facem sectă”

Altfel, Gigi Becali a dezvăluit, recent, că i-a fost propus un antrenor, dar că l-a refuzat din cauza religiei. Acesta este român, a fost colaboratorul lui Ioan Ovidiu Sabău, însă este adeptul Martorilor lui Iehova.

“O să găsim un antrenor, să stea pe bancă, cum face toată lumea. Cum s-a făcut până acum, facem și noi. Să fie legea pentru toți la fel. Acum, când vreau eu să fac aceeași chestie cu Pintilii, s-au găsit să-l amendeze pe Poenaru, s-au prins după 10 ani că n-avea licență Poenaru! Caut un antrenor cu licență, am găsit unul care voia să vină, nu mai știu cum îl cheamă. Eu accept și alte religii, dar Martorii lui Iehova chiar nu accept! Ce facem, idolatrii și secte? Nu facem sectă! Musulmani mai accept, dar secte nu aduc!

Era un antrenor român, care a fost în staff-ul lui Ioan Ovidiu Sabău. Mi l-a propus un impresar. Apoi, am auzit că Sabău l-a obligat să se facă iehovist. Atunci, te faci din nou ortodox și după aia vii. Dar de iehovist nu mă ating, stau la 10 metri distanță”, a declarat Gigi Becali.