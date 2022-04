FCSB relansează lupta la titlu: „Dacă o să câștigăm la CFR Cluj, automat o să ne gândim la titlu!”

FCSB a câștigat la scor disputa cu FC Voluntari 4-0 (2-0) pe „Arena Naţională” din Capitală, într-un meci contând pentru epilogul rundei a IV-a a play-off-ului Ligii I.

Victoria „roș-albaștrilor” a fost obținută grație reușitelor semnate de Darius Olaru (min. 6), Ianis Stoica (min.26) şi Florin Tănase (min.70, 78).

„Aveam nevoie de cele trei puncte pentru a ne apropia de cei de la CFR Cluj. Suntem bucuroși că am făcut un meci bun. Mai avem șase meciuri. Încercăm să le câștigăm pe toate. Am avut noroc, ca să zic așa, că am marcat la începutul meciului. Așa se întâmplă cu echipele care se apără. Dacă marchezi repede, îți faci meciul mai ușor. Ne bucurăm că am marcat multe goluri și ne-am apropiat. Nu ne-a dat un elan Craiova. Eram obligați să câștigăm, fiindcă este în pericol și locul doi. Păstrăm distanța față de Craiova, vom încerca să câștigăm la Cluj și să ne apropiem mai mult. Să fie o luptă interesantă în retur. Dacă o să câștigăm la CFR Cluj, automat o să ne gândim la titlu. Vedem după meci. Rămâne de văzut. Vom avea nevoie și de puțină șansă și putem câștiga”, a declarat Florin Tănase, la finalul partidei cu FC Voluntari.

În urma acestui succes, FCSB a ajuns la 40 de puncte, apropiindu-se la cinci lungimi de liderul CFR Cluj cu care va da piept runda viitoare în „Gruia”. De partea cealaltă, FC Voluntari a rămas pe locul 4 cu 30 de puncte.

Rezultate etapa 4 play-off Liga 1

FC Argeș – Farul 0-2

Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-2

FCSB – FC Voluntari 4-0

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 45 puncte

2 FCSB – 40 puncte

3 Universitatea Craiova – 36 puncte

4 FC Voluntari – 30 puncte *)

5 Farul – 28 puncte

6 FC Argeș – 24 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte