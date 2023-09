Femeia care i-a sucit mințile președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului a povestit cum a cunoscut-o pe soția sa

Klaus Iohannis și Carmen sunt împreună de mai bine de trei decenii, iar viața lor privată a stat mereu pe buzele multora, mai ales că șeful statului și soția lui nu au urmași. Cei doi s-au gândit de-a lungul vremii la posibilitatea de a adopta un copil, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Nici despre mariajul lor nu se știau prea multe lucruri, până când Președintele țării a decis să dea detalii surprinzătoare din trecutul lui. Acum ceva timp, Iohannis mărturisea cine a fost prima lui dragoste și cum a ajuns să-și pună pirostriile.

Klaus Iohannis și Carmen sunt căsătoriți de 35 de ani. Președintele României povestea, acum ceva vreme, că prima lui dragoste a fost chiar soția lui. Cei doi s-au cunoscut într-o excursie și a fost dragoste la prima vedere. S-au căsătorit după ani buni în care au fost doar prieteni, iar toată lumea a fost de acord cu povestea lor de dragoste.

„Adevărata mea dragoste a venit mult mai târziu și până în ziua de azi am rămas cu ea. E soția mea, Carmen. Ne-am cunoscut într-o excursie. A fost dragoste la prima vedere”, a povestit Klaus Iohannis, la Etno TV.

Relația cu socrii a mers ca pe roate pentru șeful statului. Acesta mărturisea că s-a înțeles foarte bine cu socrul lui, care a decedat în 2010. „Apoi am fost prieteni mai mulți ani și ne-am căsătorit destul de târziu, abia în ’88. Părinții și socrii au fost de acord. Soacră–mea e în Sibiu, socrul meu a decedat în 2010. A fost un om destoinic și m-am înțeles extraordinar cu el”, mai spunea acesta.

Klaus Iohannis, mărturisiri din adolescență

Șeful statului și-a adus aminte cu mult drag de perioada adolescenței. Își dorea să aibă libertate pe vremea regimului comunism, însă nu s-a întâmplat acest lucru. Abia după Revoluție, Iohannis a părăsit România și a plecat în Germania, la prieteni.

„Mi-am dorit libertate și nu am avut în studenție. Libertate și libertatea de a circulă și nu am avut. Prima mea ieșire din țară a fost în 1990 când am avut ocazia să merg în Germania la prieteni. (…) Nu am avut de suferit din cauza etniei. Pe vremea mea nu a existat o discriminare pe criterii etnice, cel puțin unde am fost eu, la Cluj”, declara șeful statului.

