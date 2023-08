Femeia părăsită pentru Gabriela Firea e un fost fotomodel. Povestea din spatele primei căsnicii a lui Răsvan Firea

Răsvan Firea, fostul soț al Gabrielei Firea (51 de ani) a decedat în anul 2010, iar la 8 luni distanță, fostul primar al Capitalei s-a căsătorit cu actualul soț, Florin Pandele (62 de ani), primarul orașului Voluntari. Puțini sunt cei care știu că, înainte de această tragedie, Gabriela Firea i-a luat locul unei alte femei. Care este, de fapt, adevărul din spatele primei căsnicii a lui Răsvan Firea.

În anul 2010, Răsvan Firea a sfârșit în urma unui atac cerebral, la doar 54 de ani, însă, până la cumplita tragedie, fostul membru al comisiei de marketing a Federației Române de Atletism a avut o familie fericită alături de Gabriela Firea, cea care i-a devenit soție în anul 1993. Deși Răsvan Firea a fost primul soț al Gabrielei Firea, acesta a mai avut o căsnicie cu Carmen Firea, un fotomodel renumit și femeia care i-a dăruit un fiu, pe Răzvan Alexandru. La vremea respectivă, fosta prezentatoare TV a fost acuzată că ar fi intervenit în mariajul celor doi, zvonuri ce au fost lămurite recent chiar de Gabriela Firea.

„Eu nu am stricat casa nimănui. Răsvan era singur de mulți ani când a început să-mi facă curte. Nu pot fi acuzată că i-am despărțit. Dumnezeu știe mai bine cum au stat lucrurile. Eu am fost a patra soție. Răsvan avusese înainte trei mariaje, care au durat câte un an. Nu știu ce s-a petrecut înainte, poate că nu s-au potrivit. Noi am fost căsătoriți timp de 18 ani. Răzvănel venea mereu la noi. Le urez numai bine (n.red.: fiului vitreg și mamei lui, Carmen)”, a declarat Gabriela Firea, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

După despărțirea părinților săi, Răzvan Alexandru Firea a rămas în grija mamei lui, însă a avut ocazia să petreacă destul de mult timp și în compania mamei sale vitrege, Gabriela Firea, însă, apropierea dintre cei doi a luat sfârșit odată cu moartea tatălui său.

Potrivit ultimelor declarații ale fostei soții a regretatului Răsvan Firea, Carmen Firea mărturisea că a aflat de la prieteni că tatăl fiului ei s-a stins din viață. La vremea respectivă, se pare că Gabriela Firea nu a anunțat-o nici pe ea, dar nici pe fiul lor, motiv pentru care aceasta regretă că nu l-au putut conduce pe ultimul drum.

„Eu și fiul meu am aflat de la prieteni că Răsvan a murit, pentru că primeam telefoane de condoleanțe.Gabriela nu m-a sunat nici pe mine si nici măcar pe fiul meu, Răzvan… Ne-a spus că înmormântarea va fi la ora 13:00, când am ajuns, funeraliile se încheiaseră de cel puțin o oră. Noi nu am putut să-l conducem pe ultimul drum și l-am găsit deja înhumat”, explica Carmen Firea, fosta soție a lui Răsvan Firea.