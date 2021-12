Femeie din Iași, terorizată de propriul soț. Bărbatul a fost, în trecut, pedepsit pentru încălcarea ordinului de protecție

O femeie din Iași susține că trece printr-un adevărat calvar, după ce ar fi fost terorizată de propriul soț. Recent, magistrații l-au condamnat pe bărbat la 8 luni de închisoare, cu amânare, pentru încălcarea ordinelor de protecție.

Constantin Arnăutu a intrat în atenția polițiștilor anul trecut, la finalul lunii aprilie. La momentul respectiv, femeia a cerut emiterea unui ordin de protecție pe numele soțului ei, aprobat de magistrații din cadrul Judecătoriei Iași.

“Instanța ia act de recunoașterea pârâtului. Admite în parte cererea de instituire a ordinului de protecție formulată de reclamanta S.A. în contradictoriu cu pârâtul Constantin Arnăutu. Dispune evacuarea temporară a pârâtului, pentru următoarele 3 luni, din locuință. Obligă pârâtul, pentru următoarele 3 luni, să păstreze o distanță de 100 de metri față de reclamantă și față de minorii G.A. și D.A., precum și de grădinița acestora. Interzice pârâtului în această perioadă orice contact cu victima”, au precizat judecătorii ieșeni.

“A fost violent fizic și verbal cu mine”

În cadrul cererii, femeia din Lunca Cetățuii, județul Iași, a precizat că trece printr-un adevărat calvar, tocmai din pricina celui care s-a căsătorit, care ar fi violent cu ea.

“Pe 20 aprilie 2020, soțul meu a fost violent fizic și verbal cu mine și cu fiica mea. Am sunat la numărul 112, cerând ajutorul Poliției. El a plecat de acasă, dar a revenit a doua zi, pentru a-și lua unele lucruri personale. Însă acesta mă sună foarte des și mă amenință să plec cu copiii din locuință. În trecut, el a mai fost violent. Am depus plângeri la Poliție și am cerut intervenția agenților”, a declarat femeia, potrivit bzi.ro.

Femeie din Iași, terorizată de soț. Bărbatul a fost trimis în judecată

Femeia a mai arătat că pe fondul consumului de alcool, bărbatul exercită acte de agresiune verbală și psihică asupra familiei. Cei doi soți au împreună doi copii. Ca urmare a acestui comportament, pe 20 aprilie 2020, femeia a sunat la Poliție.

“Pârâtul a părăsit locuința, dar a continuat să trimită amenințări scrise prin intermediul telefonului și al rețelelor de socializare”, a mai spus femeia.

La audierile, Constantin Arnăutu a precizat că este de acord cu emiterea ordinului de protecție. A cerut, însă, să meargă în locuință pentru a-și lua lucrurile personale.

Între timp, Constantin Arnăutu ar fi încălcat ordinul de protecție, astfel că, în urma cercetărilor efectuate, au decis trimiterea în judecată a bărbatului, sub acuzațiile de amenințare și nerespectarea ordinelor de protecție.