Fenomen HALUCINANT deasupra mării! Turiștii au scos imediat telefonul să filmeze „tsunamiul” care s-a apropiat de țărmul Portugaliei

Un fenomen atmosferic spectaculos, asemănător unui val uriaș care „mătura” cerul, a fost surprins de turiști pe litoralul Portugaliei. Zeci de oameni au scos telefoanele pentru a filma ceea ce părea un adevărat „tsunami din nori”, o formațiune compactă și întunecată care s-a apropiat amenințător de mal. Scenele ireal de dramatice i-au făcut pe mulți să creadă că sunt martorii unei furtuni apocaliptice. Fenomenul, rar întâlnit în Europa, a fost numit de meteorologi „roll cloud” și este rezultatul unor schimbări bruște și extreme ale vremii.

Într-o Europă tot mai obișnuită cu extremele climatice, vremea pare să fi scăpat complet de sub control. De la nori uriași care întunecă cerul în câteva secunde, până la valuri de căldură letale și ploi torențiale care distrug localități, tot continentul este afectat de fenomene meteo fără precedent, scrie Daily Mail.

Pe plajele din nordul și centrul Portugaliei, turiștii au fost martorii unui spectacol atmosferic rar: formațiuni noroase orizontale, compacte, cunoscute sub denumirea de „roll clouds”, s-au rostogolit spre țărm, precedate de rafale violente de vânt și întuneric neașteptat. Meteorologii portughezi leagă fenomenul de interacțiuni între mase de aer cald și rece și de brizele marine intensificate de temperaturile neobișnuit de mari- 40 de grade în zona Castelo Branco, Beja și Evora.

This cloud rolled in like an actual tsunami over Portugal.

It’s actually called a roll cloud.pic.twitter.com/0MA27DS4ia

— Massimo (@Rainmaker1973) June 30, 2025