Fenomene bizare în Marea Neagră, aproape de România, au fost surprinse de sateliții NASA

Fenomene bizare s-au petrecut în Marea Neagră, aproape de România. Sateliții NASA au surprins întâmplarea stranie, iar oamenii de știință nu găsesc o explicație. Iată ce s-a întâmplat!

S-a produs alertă, după ce mai multe incendii au fost detectate în apele Mării Negre, în apropierea Insulei Șerpilor, care se află în vecinătatea României. Sursa acestor incendii este necunoscută, iar sateliții americani au surprins fenomenul straniu, informează FIRM (Fire Information for Resource Management) al NASA.

Incendiile ar avea loc în zone maritime fără platforme de extracție de gaz sau petrol. Crimean Wind, o organizație care se ocupă de monitorizare, a publicat imagini ale acestor fenomene în urmă cu aproximativ o lună și a raportat noi observații pe 3 noiembrie, conform adevărul.ro.

De asemenea, organizația a observat urme persistente de incendiu în apropierea platformelor Boyko și a notat că, între imaginile capturate pe 2 octombrie și cele de pe 2 noiembrie, a apărut un nou focar, urmat de alte două incendii pe 3 noiembrie, relatează Newsweek.

Incendiile s-au produs în apele din jurul Insulei Șerpilor, cunoscută și sub denumirea de Insula Zmiinyi, situată în nord-vestul Mării Negre, aproape de granița cu România. Această insulă este un punct de dispută în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

La începutul lunii octombrie, o filmare a surprins ciocniri între trupele ucrainene și cele ruse în apropierea acestei zone de la Marea Neagră, la vest de Crimeea. În înregistrare, se poate vedea cum forțele ucrainene preiau controlul asupra unor platforme de gaz care se aflau anterior sub control rusesc.

