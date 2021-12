Fenomenul Andre a revenit în forță de Sărbători! Andreea Antonescu și Andreea Bălan, din nou împreună, pe scenă

CANCAN.RO vă prezintă detalii inedite despre trupele românești care au făcut furori în trecut, iar astăzi a venit rândul trupei Andre. Le cumpărai albumele și casetele de la chioșcuri de ziare și dădeai casetofonul tare, ori de câte ori le ascultai piesele. Au fost virali când nu exista termenul de ”viral”, au adunat sute și poate mii de concerte, dar s-au destrămat și mai toată lumea a uitat. Ce formație putea fi mai potrivită pentru acest Crăciun dacă nu cea care a lansat hit-ul ”Moșule, ce tânăr ești!”.

”La întâlnire” este piesa care avea să facă debutul uneia dintre cele mai iubite trupe românești ale anilor 2000. Adolescenții au fost, pur și simplu, cuceriți de cele două fete voioase foc, dar care au trasat nu numai linia melodică a timpurilor, ci și vestimentația, una ieșită din comun, mult prea îndrăzneață pentru acele vremuri.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan erau vedetele acelor timpuri în care curentul Andre era de nestăvilit. Aveau să se despartă, dar, după ani, mirajul a reapărut. Fetele sunt, din nou, împreună pe scenă. Detaliile vi le prezintă CANCAN.RO.

Toamna anului 1998. Andreea Bălan o cunoaște pe Andreea Antonescu la emisiunea pentru copii ”Ba da, Ba nu”, iar de acolo nu a mai fost decât un pas: s-a născut proiectul Andre! În linie dreaptă și sigură au mers cele două artiste. Un succes național s-a dovedit a fi trupa, ba chiar a depășit și granițele țării, target-ul ei de audiență fiind adolescenții.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan, solistele fenomenului Andre

Totul a curs, apoi, de la sine. Pe stilul adoptat, unul ușor, accesibil, melodii ritmate, farmecul lor irezistibil, a venit apoi totul. Cu ”Liberă la mare”, melodie care avea să fie șlagărul anului la secțiunea dance a Festivalului Mamaia 1999, au continuat garantarea celebrității.

”Moșule, ce tânăr ești”, ”Lasă-mă papa la mare”, ”Prima iubire”, ”Am să-mi fac de cap” sau ”Flori de tei” sunt câteva dintre piesele pe care publicul adoloscentin le-a îndrăgit și fredonat din prima clipă. Doar că ”fenomenul Andre” punea punct, brusc. Andreea Bălan și Andreea Antonescu se certau, iar trupa se desființa. Fiecare mergea pe drumul ei, în cariere solo. Se întâmpla la scurt timp după ce, în 2001, Andre era desemnată drept ”Cea mai bună trupă pentru adolescenți”.

Formația a avut un impact atât de puternic încât a devenit cea mai vândută trupă românească, cu 4 discuri de platină și unul de aur pentru cele 1,2 milioane de articole vândute.

Motivele destrămării trupei Andre

După mulți ani, Andreea Bălan și Andreea Antonescu aveau să-și vorbească. Aveau să și dezvăluie motivul pentru care au ajuns la neînțelegerii din cauza cărora Andre s-a desființat. „Noi am crezut foarte multe lucruri greşite una despre alta. Noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut să ne apropiem una de alta. Noi ne-am chinuit mult în André, am fost chinuite, iar taţii noştri în loc să ne unească, ne despărţeau. Iar acea ruptură a fost atât de mare încât nu am mai reuşit să mai comunicăm. Eu m-am chinuit ani să scap de nişte traume şi de nişte complexe pe care le-am acumulat în André.

Îmi pare rău că părinţii noştri nu au ştiut cum să ne apropie. Eram nişte copiliţe de 13 ani frustrate, geloase şi supărate. Toată lumea întreabă de ce ne-am separat, de fapt au fost foarte multe lucruri grele în spate, nişte dureri, nişte suferinţe şi nişte complexe, nişte trăiri pe care oamenii nu le ştiu. În culise noi plângeam şi eram nefericite”, a povestit Andreea Bălan.

„Când ne-a fost greu, noi am fost una lângă cealaltă, dar erau orgoliile atât de mari şi frustrările acumulate atât de multe şi preferam atât de mult să ne învinovăţim una pe cealaltă şi să ne amintim numai ce a făcut cealaltă şi faptul că noi n-am greşit, încât tu nu ai crezut niciodată că eu te-am iubit pe tine. Nici nu mai voiam să vorbim una cu alta, deşi la început eram chiar foarte bune prietene”, a completat Andreea Antonescu.

Trupa Andre s-a reunit și au adus o nouă versiune de ”Moșule, ce tânăr ești!”

”Reset la inimă!” Era titlul piesei scoasă, la aproape 20 de ani de când trupa Andre se ”rupea”. Împăcarea a survenit în 2019, când Andreea Bălan și Andreea Antonescu anunțau revenirea, împreună, pe scenă. Și tot sub denumirea Andre. Andreea Antonescu a fost aceea care a dat marea veste, printr-un mesaj emoționant, în care a vorbit despre tatăl ei mort, nimeni altul decât creatorul proiectului muzical, alături de Săndel Bălan.

“I-am promis tatălui meu că proiectul lui de suflet, ANDRÉ, va continua. La fix 18 ani de când a murit, ANDRÉ SE ÎNTOARCE. Visele mor doar atunci când renunțăm la ele”, a scris Andreea Antonescu pe contul ei de Instagram. Sigur, solistele își continuă și cariera solo, iar Andreea Antonescu avea să scoată un colind chiar în această iarnă, pentru Crăciunul 2021.

Proiectul Andrea continuă

Nu a fost un simplu foc de paie. După ”Reset la inimă”, a urmat surpriza, pregătită pentru acest Crăciun. ”Moșule, ce tânăr ești!” cântată alături de idolul adolescenților, Iuliana Beregoi! Proiectul de Crăciun nu a fost deloc ușor. S-a muncit pe brânci, cu o filmare care s-au bifat nu mai puțin de 12 ore.

„Piesa «Moșule, ce tânăr ești» se cântă de o sută de milioane de ani! Mai ales în perioada asta a anului, alături de colindele lui Hrușcă. Ne-am gândit să încercăm să intrăm în forță și în generația care nu a crescut cu noi. De asta am ales-o pe Iuliana! Pentru că e una dintre reprezentantele generației noi, care face ce am făcut și noi în perioada Andre. Are continuitate, e iubită de multă lume și, foarte important, are o imagine curată.

Piesa nouă a fost trimisă în mai multe studiouri până să ajungă la forma finală, pentru că pretențiile noastre sunt mari având în vedere impactul pe care l-a avut melodia inițială. Ne-am dorit să fie minimum o variantă la fel de bună!

Clipul s-a filmat dintr-o singură bucată, în 12 ore, fără oprire! A fost implicată o armată de oameni. Ne simțim bine că am revenit. Și anul trecut am mai filmat cu Andreea.

Înainte de toate a fost dorința publicului. Oamenii ne-au tot întrebat de ce nu ne împăcăm, de ce nu reunim trupa. Când vezi cât de dorită e formația, nu ai cum să nu te bucuri. Au existat și ceva emoții, pentru că noi am lăsat proiectul «Andre» la un nivel foarte înalt, iar revenirea nu trebuia să dezamăgească”, a avea să dezvăluie Andreea Antonescu.

