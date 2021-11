Andreea Antonescu era surprinsă alături de unul dintre cei mai cunoscuți patroni de restaurante din Capitală. Idilă mare pare a fi! Cel puțin, așa au dezvăluit sursele, pentru CANCAN.RO. Istoria scurtă sună așa: Cântăreața a mers la restaurantul lui, alături de ”gașca” ei, apoi ea și patronul restaurantului s-au retras la el acasă. Unde ar fi stat până în zori. Relația nu ar fi la început, a dezvăluit aceeași sursă, asta pentru că Andreea beneficiază de servicii gratuite la restaurantul afaceristului. În replică, artista spune că e doar o relație de prietenie, mai mult, nu a rămas singură cu afaceristul în casa lui nici măcar o secundă! Avem declarațiile, în exclusivitate!

Contactată de CANCAN.RO, replica Andreei Antonescu a fost tăioasă. Avea să explice versiunea ei, cu lux de amănunte. ”Este o aberație toată povestea asta. Eu îl cunosc pe Vio de un an jumate, doi ani, suntem prieteni, întotdeauna în jurul meu au fost, în proporție de 80 la sută, să zic, bărbați.

Și vor fi bărbați pentru că mereu am avut o relație mai apropiată, din punct de vedere al prieteniei, cu bărbații decât cu femeile. Am prea puține femei prietene, două-trei, maximum și cam atât!”, au fost primele cuvinte rostite de cântăreață.

Andreea Antonescu, detalii despre noaptea de ”pomină”

Apoi, a curs povestea nopții ”incendiare”. ”Am plecat de la restaurantul ăla, pentru că asta e în perioada asta, se închid la ora 9 seara și, vrem, nu vrem, suntem dați afară… Și am mers mai departe, tocmai, fiind un grup mai mare de prieteni.

Am venit cu Andreea Bălan, că-și lăsase mașina la mine în fața casei și trebuia să ajungă la fetițe, și-a luat-o, după care noi am plecat la el acasă, unde au venit și alți prieteni ai lui, iar eu nu am rămas o secundă la el acasă în noaptea aia…

Am plecat, nici nu știu cât era ceasul, unu jumate-două… Eu la prima oră a dimineții mi-am făcut Story de la mine din casă! Adică, dintr-o chestie de asta, suntem prieteni, am ajuns să fim cuplați. Și să ne mai și ascundem, să înnoptez la el… Eu, care nu înnoptez niciodată la nimeni, niciodată”, spune Andreea Antonescu.

Cântăreața a recunoscut că nu plătește consumația la restaurantul afaceristului, dar a explicat motivul. ”Eu în permanență pot fi prinsă și cu alți bărbați. Pot da o listă întreagă de oameni care sunt în permanență lângă mine. Că-i vizitez eu seara, că mă vizitează ei pe mine.

Într-adevăr, până acum ceva timp mă vedeam cu toată lumea în oraș, și la fel, sunt oameni care se regăsesc la mine în permanență pe Story, inclusiv Vio, dacă nu era el, poate era restaurantul lui, dădeam un tag că m-am văzut și cu alți prieteni la el la restaurant. Că nu m-am văzut cu el de fiecare dată când m-am dus acolo. Omul nu stă numai acolo.

”Am plătit consumația la început, apoi el nu m-a lăsat”

Nu este vorba de nicio chestie de barter! Suntem prieteni! Și Andreea Bălan merge acolo… Ea este prietenă cu el de peste 10 ani. Când am mers prima dată acolo, cu Andreea, mi-a zis că-i mâncare bună, e un restaurant foarte OK și așa a și fost. Mi-a intrat în rutină să merg acolo. Iar eu când am mers la el, au fost dăți când am plătit, la început, după care el mi-a spus «Nu, că suntem prieteni, e ca și cum ai veni la mine acasă și te pun să plătești mâncarea». Văd în ultima perioadă niște răutăți la adresa mea. Și, gata, mi-a ajuns cuțitul la os.

Dar repet, suntem prieteni de vreo doi ani, că e posibil să mai fiu prinsă și cu alți bărbați, pentru că nu stau să-mi trăiesc stilul de viață după presa din România și nu e că aș face anumite chestii”, a declarat Andreea Antonescu.

”Sunt foarte selectivă! Am mari pretenții! Știu foarte bine ce ofer”

Andreea a ținut să repete că, deocamdată, este singură. Nu are nicio relație și nu că nu și-ar dori. Dar nu a găsit omul potrivit. ”Sunt foarte selectivă, am foarte mari pretenții. Și e absolut normal. Sunt independentă de la vârsta de 12 ani din toate punctele de vedere, am un copil, am niște responsabilități… Adică, cel care va fi lângă mine va trebui să treacă prin niște etape și prin niște teste.

Nu neapărat test, dar va trebui să fie un pic mai puternic decât mine, pentru că eu știu foarte bine ce ofer, știu foarte bine cât sunt de devotată, doar am avut o relație de 14 ani, și atunci e normal să am niște pretenții foarte mari.

Și promit că, în momentul în care cineva va îndeplini condițiile astea și va ajunge să-mi atragă atenția, nu mă feresc! Pentru că întotdeauna am fost o persoană foarte deschisă și mi-am asumat absolut totul.

A, că nu-mi place la domeniul meu faptul că, vreau, nu vreau, trebuie să-mi expun oarecum viața… Nu o expun la maximum. Dar dacă sunt curiozități legate de anumite chestii care se întâmplă în viața mea, mi se pare normal să spun adevărul”, a mai spus artista.

”Astă noapte m-a vizitat un prieten, a stat până la două! Am o relație cu el?”

„Dar, deocamdată, nu am ce să spun. Nu pot dezbate acum ceva care nu este real. Nu sunt genul de persoană care să caut eu subiecte să fiu pe prima pagină. Nu sunt, nu vreau. Îmi place să fiu o persoană discretă. Aproape tot ce se întâmplă în viața mea se află la mine pe Instagram. Astă noapte m-a vizitat un prieten, a stat până la două noaptea la mine. Asta ce înseamnă, că am o relație și cu el?

În permanență sunt oamenii ăștia pe lângă mine, am minimum șase prieteni cu care mă văd regulat. Dar îmi sunt prieteni, amici. Dar în momentul când va fi ceva, nu mă feresc.

Dacă întâlnesc pe cineva care mi-a câștigat încrederea, știu că e un om mișto, un om cu care aș putea să încep ceva, da, mă mândresc și cu el, că doar nu l-oi ține ascuns! Dar acum nu am cu ce! În momentul ăsta nu am despre ce să discut. Pentru că omul ăsta mi-e prieten, mi-e amic. Am avut o grămadă de întâlniri la el la restaurant, cu oameni…”, a încheiat Andreea Antonescu.

