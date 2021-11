La scurt timp după ce Andreea Antonescu a fost surprinsă în compania unui cunoscut patron de restaurante din Capitală, au ieșit la iveală noi detalii despre cea mai recentă poveste amoroasă din showbiz-ul românesc. Nici în telenovele nu s-au întâlnit asemenea situații. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, informații spumoase despre modul în care afaceristul a reușit să o cucerească pe sexoasa cântăreață.

Chiar dacă, oficial, nu a „rupt” actul de căsătorie cu Traian Spak, Andreea Antonescu pare că vrea să treacă la următorul „nivel” și să simtă, din nou, fluturi în stomac.

Ce am aflat din „culise”

În urmă cu doar câteva zile, sexoasa cântăreață a reușit să producă mare freamăt în showbiz-ul românesc. Totul a început după ce a fost prinsă „în fapt” cu un renumit afacerist din industria HORECA.

Cu toate că cei doi încearcă să păstreze totul „la secret”, CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații din „culise”. Potrivit unor surse din anturajul noului cuplu, afaceristul se pare că a încercat de ceva timp, destul de îndelungat, să o cucerească pe sexoasa cântăreață. Iar modul în care ar fi încercat să o „combine” pe Andreea Antonescu pare unul extrem de original.

Cum poate face minuni un barter

Conform acelorași surse, de aproximativ doi ani, afaceristul, ar fi „parafat” un barter cu fetele de la André. Mai exact, Andreea Antonescu și Andreea Bălan puteau merge oricând doreau în locațiile deținute de renumitul afacerist să se delecteze pe îndelete cu preparate culinare sofisticate și nu numai.

Nu este exclus, așadar, ca bunătatea afaceristului, dar și modul său galant de a acționa, să-i fi captat atenția sexoasei artiste. Un barter poate produce minuni, mai ales atunci când ar fi șanse să se finalizeze cu un „Take Away” chiar la apartamentul patronului, așa cum a fost surprinsă Andreea Antonescu.

De menționat că cei doi protagoniști ar insista încă să țină povestea „la secret”. Atât Andreea Antonescu, cât și cunoscutul patron de restaurante au intrat în „silenzio stampa” atunci când a venit vorba dacă formează sau nu un cuplu.

Andreea Antonescu, decepții în plan sentimental

La scurt timp după ce a făcut anunțul oficial că divorțează de Traian Spak, Andreea Antonescu și-a refăcut viața amoroasă cu Ștefan Manolache, cel supranumit „Prințișorul taxiurilor”, cu 11 ani mai mic decât artista. Însă, după un an de relație și câteva evenimente ce au făcut vâlvă în showbiz – amintim aici „episodul apelului la 112” – cuplul Ștefan Manolache – Andreea Antonescu s-a destrămat.

Ulterior, Andreea Antonescu ar fi bifat câteva relații pasagere, pe care le-a păstrat departe de ochii curioșilor. De data aceasta, poate soarele a ieșit și pe strada cântăreței și vom putea asista la o asumare a unei relații.

Ce operații estetice are Andreea Antonescu

La o scurtă analiză, se poate observa cu ochiul liber că Andreea Antonescu a investit în injectarea buzelor, dar și în bustul generos cu care se mândește încă din adolescență. Schimbările nu au rămas neobservate de ochii vigilenți ai medicului estetician Adina Alberts.

„Este puţin forţat felul în care decide să se afişeze public, combină nişte nuanţe de păr care nu îi stau în mod obligatoriu bine. Sânii sunt un pic prea mari, poate că buzele sunt, iarăşi, exagerat lucrate. Andreea ar trebui să acorde mai multă atenţie alegerilor pe care le face.

Poate uneori este influenţată de diverşi specialişti, dar cred că opinia ei este primordială. Revenind la intervenţiile chirurgicale, Andreea nu are multe intervenţii şi nici nu are nevoie. Doar buzele sunt lucrate şi are nişte implanturi mamare.

Doar pentru că îţi pui implanturi mamare nu înseamnă că trebuie să ai un decolteu până la buric. Ai făcut o investiţie, dar nu trebuie să o vadă toată lumea! Să fim mai temperate, bărbaţii pot să ghicească ce există pe sub îmbrăcăminte, nu trebuie să arătăm chiar tot”, au fost comentariile făcute de către Adina Alberts.

