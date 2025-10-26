Fermierul din Dolj care vinde „aurul din pământ” cu 50 de lei kilogramul. Doru a dat lovitura cu un produs banal!

În timp ce mulți agricultori se confruntă cu pierderi din cauza vremii capricioase, un fermier din Dolj a reușit să transforme o plantă aparent banală într-o adevărată comoară agricolă. Doru, un localnic pasionat de pământ și experimente, a descoperit rețeta succesului cu o cultură de nișă, pe care a început-o din simplă curiozitate, încă din copilărie.

Când alții se plâng de secetă și costuri, Doru din Dolj a descoperit secretul unei culturi profitabile. Planta care i-a adus noroc, crește ușor, nu are nevoie de irigații și se vinde ca pâinea caldă.

„O singură tufă din asta poate să producă de la 20 la 100 de astfel de teci, fiecare teci are câte 2 alune. Încă de când eram mic am auzit un prieten că cultiva asa ceva şi nici mie nu îmi venea să cred că la noi se cultivă alune de pământ. Şi am luat şi eu, am cultivat”, a declarat Doru.

O cultură profitabilă și un aliment minune

Fermierul a ales o cultură adaptată perfect solului din sudul țării, alunele de pământ, o specie care se simte excelent în zonele cu terenuri nisipoase. Spre deosebire de alte culturi care cer irigații costisitoare și fertilizări frecvente, alunul de pământ este rezistent are nevoie doar de soare și de un sol bine aerisit. Rezultatul este uimitor, o recoltă bogată și un profit pe măsură.

„Sunt proaspete, gustoase și foarte sănătoase. Am o clientelă destul de bună și vând destul de bine. Le vindem cu 50 de lei kilogramul.”, a declarat fermierul din Dolj.

Ceea ce a început ca o încercare din curiozitate s-a transformat pentru Doru într-o afacere de succes. Planta care crește ascunsă în pământ i-a adus lui Doru și un mare profit.

Ce beneficii au alunele de pământ

Pe lângă gustul lor apreciat, alunele de pământ sunt și o adevărată sursă de sănătate. Nutriționiștii le consideră un aliment complet, bogat în omega 3, proteine, fibre și antioxidanți. De asemenea, alunele susțin sănătatea pielii, datorită efectului lor natural de hidratare.

„Pot îmbunătăţi memoria şi sănătatea cardiovasculară. Datorită conţinutului de fibre reglează şi tranzitul intestinal. Te ajută să ai un somn odihnitor. Pot controla greutatea şi să avem un sti de viaţă mai echilibrat”, a explicat Mihaela Jilcu, nutriţionist

