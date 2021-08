Lino Golden, prima reacție după scandalul în care-s implicați Antonia și Alex Velea: „Fiecare o să-și arate caracterul cândva!”

Scandalul cu Francesca, tânăra agresată de Alex Velea și Antonia a ajuns și la urechile fostului „băiat de aur”, iar noi avem prima reacție! Lino Golden a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre foștii lui „părinți adoptivi”, dar și despre valul de hate la care este supus în mediul online.

În urma dezvăluirilor făcute de CANCAN.RO despre Francesca, tânăra agresată de Alex Velea și Antonia, oamenii au empatizat cu tânăra de 27 de ani. Ba mai mult, nu puține au fost persoanele care au ajuns să creadă în cuvintele lui Lino.

Drept urmare, reporterii CANCAN.RO l-au întâlnit la un eveniment monden și l-au întrebat ce părere are despre faptul că oamenii au ajuns să-i dea dreptate, în ceea ce afirma despre Velea și Antonia în urmă cu ceva timp.

CANCAN.RO: Lino, ce părere ai de mărturia tinerei care spune că a fost agresată de Velea și Antonia?

LINO: Fiecare o să-și arate (n.r- caracterul) cumva și cândva. Nu sunt în măsură să comentez de alți oameni. O să las oamenii să vadă pur și simplu. Aici nu vorbesc doar despre ei, ci despre toți oamenii, în general.

CANCAN.RO: Te bucură faptul că oamenii văd ceea ce tu ai spus la un moment dat?

LINO: Nu o să mă bucure niciodată răul altuia, indiferent cine este și în ce fel este răul acela. Poate pe ei nu-i afectează, dar pe mine nu mă bucură lucrurile negative din viața altor oameni, indiferent în ce situație sunt cu oamenii aceia.

CANCAN.RO: Care este situația dintre voi?

LINO: Aceeași care era și acum un an. Nu s-a schimbat nimic.

Lino Golden, colaborare cu „Regele” Florin Salam

Parcă pentru a mai pune paie pe foc în conflictul cu fostul „tătic adoptiv”, Alex Velea, „băiatul de aur” susține că el a fost cel care a făcut prima piesă în colaborare cu un cântăreț de manele și care, de altfel, a și avut foarte mare succes.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine din punct de vedere profesional?

LINO: Pregătesc o piesă cu Florin Salam. Eu îl respect foarte mult de când sunt copil și mi se pare o voce incredibilă, o prezență incredibilă și mi se pare că este regele genului său muzical. Și-mi doream de multă vreme această colaborare.

CANCAN.RO: Nu ți-e teamă că o să-ți atragi hate?

LINO: Nu, pentru că eu am mai colaborat cu oameni din această lume, cum ar fi Jador, așa că lumea e obișnuită. Eu am fost primul care a făcut o colaborare de genul acesta în industria muzicală. Mi se pare că indiferent de hate numerele vorbesc și e cel mai important pentru noi.

Lino Golden, ținta ironiilor pe social media

CANCAN.RO: Apropos de hate, am văzut că primești foarte multe mesaje pe acestă temă.

LINO: Mie mi se pare un bonus. Îl văd ca pe un lucru bun, niciodată ca pe un lucru rău faptul că am cicatrici și că m-am operat. Mi-am asumat tot timpul, am pus poză pe Instagram, a doua zi după ce m-am operat. Eu când postez chestii de genul (n.r.- mesajele de hate) mă gândesc că poate o să reușesc să schimb mentalitatea unor copii, care sunt învățați greșit.

CANCAN.RO: Nu te afectează? Am văzut că te numesc transexual …

LINO: Nu mă afectează absolut deloc. Mi se pare că trebuie să le transmit că au primit o educație greșită și doar încerc să-i învăț spre mai bine.

Lino Golden, transofrmare fizică și psihică

CANCAN.RO: În ultima perioadă cum te-ai schimbat din punct de vedere emoțional, psihic?

LINO: Am evoluat din toate punctele de vedere, mai ales psihic. Fizic mereu am fost într-o transformare, acolo era vorba de ambiție. Doar că, de data aceasta, am avut ambiția să evoluez și psihic, să trec peste anumite lucruri și să învăț din ele.

CANCAN.RO: De multe ori, avem nevoie de un declic pentru a face o schimbare în viața noastră. La tine despre ce a fost vorba?

LINO: La mine s-a produs în anumite momente în care am schimbat anumite persoane din viața mea. Și am avut norocul că de mic am învățat să mă adaptez la orice mi se întâmplă și așa am evoluat.

CANCAN.RO: Te referi la Alex Velea și Antonia?

LINO: Mă refer la toată lumea. Am schimbat multe anturaje.

CANCAN.RO: Și asta cum te-a afectat?

LINO: Nu am fost la pământ, dar pur și simplu m-a făcut să fiu mai puternic, mai ales din punct de vedere psihic. Am avut multe evenimente importante în viață, care m-au lovit dintr-o dată și pe care abia acum le procesez cum trebuie, dar sunt mult mai ok. Am fost și la psihoterapie, la un moment dat, dar mi-am dat seama că ce învățam acolo eu deja știam și am renunțat „, a declarat Lino Golden, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO