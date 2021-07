Cutremur în showbiz-ul românesc! Antonia și Alex Velea ar fi agresat o tânără din București! Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz și au o relație foarte bună cu fanii lor. Asta cel puțin în social media. Pentru că, în viața reală, se pare că Antonia și Velea se pot transforma și în eroi negativi. CANCAN.RO a vorbit în exclusivitate cu Francesca, femeia care susține că a fost agresată serios de celebrul cuplu.

Francesca (27 de ani) susține că a fost înjurată de morți și scuipată de Alex Velea, iar Antonia ar fi umilit-o, întrebând-o în mod repetat dacă face sex anal. Totul s-a întâmplat la ziua de naștere a unui prieten comun, chiar aseară. Fiind sub stare de șoc, tânăra care lucrează într-o companie multinațională, fiind specializată în limba germană, spune că nu a putut să aibă reacție și că așteaptă scuze de la Antonia și Alex Velea!

CANCAN.RO: Francesca, spune-ne pas cu pas ce s-a întâmplat.

FRANCESCA: Am mers cu prietena mea, Carmen, la ziua unui prieten. La un moment dat a venit și Antonia, pe care eu o admiram. După ea, la scurt timp, a venit și Alex Velea. Sărbătoritul este prieten și cu ei. La un moment dat, au început amândoi să se uite insistent la mine și la prietena mea. Șușoteau și râdeau destul de evident. Era clar că râdeau de noi. Eu și prietena mea am încercat să ignorăm pentru că nu voiam discuții. Dar lucrurile au continuat. Vorbeau cu tot mai multă lume care era invitată și arătau spre noi.

CANCAN.RO: Cum ai reacționat?

FRANCESCA: Nu am înțeles ce se întâmplă pentru că nu ne cunoșteam personal. Prietena mea era la bar, iar eu stăteam singură pe scaun și am tot ignorat lucrurile aceastea până la un punct. Antonia și Alex Velea se uitau în continuare insistent și până la urmă am cedat și am vrut să aflu ce se întâmplă.

”Antonia râdea și m-a întrebat dacă fac sex anal. După ce a mimat cu Velea sexul oral!”

CANCAN.RO: Ce ai făcut?

FRANCESCA: M-am dus și i-am întrebat ce se întâmplă, iar în acel moment amândoi mi-au arătat degetul mijlociu în gură, mimând sexul oral.

CANCAN.RO: Care a fost replica ta?

FRANCESCA: I-am întrebat dacă au o problemă cu mine și dacă mă cunosc. Am crezut că mă confundă, sinceră să fiu.

CANCAN.RO: Ce ți-au răspuns?

FRANCESCA: A venit Antonia spre mine, râzând ironic, și m-a întrebat dacă fac sex anal. Dar într-un mod trivial pe care nu vreau să-l reproduc. Ca pe stradă s-a exprimat.

”Velea m-a scuipat din cap până în picioare!”

CANCAN.RO: Tu ce i-ai spus?

FRANCESCA: Am fost șocată total! I-am spus: ”Cum poți să vii la mine să mă întrebi așa ceva. Mă confunzi?”

CANCAN.RO: În tot acest timp Alex Velea ce a făcut?

FRANCESCA: El era puțin mai spate și a început să mă scuipe imediat. Eu stăteam pe scaun și m-a scuipat pe cap. De fapt m-a scuipat din cap până în picioare. Avea băutură în gură.

CANCAN.RO: Nu ai reacționat?

FRANCESCA: Am rămas nemișcată pe scaun din cauza șocului efectiv. Nimeni din jurul nostru nu făcea nimic! Prietenii lor stăteau și se uitau la mine fără să facă nimic. Antonia nu s-a oprit și m-a întrebat dacă și prietena mea Carmen face sex anal. Atunci m-am ridicat în picioare. În acel moment Velea a devenit și mai agresiv cu înjurăturile și gesturile. M-am dus la el să îl întreb ce se întâmplă, calmă. Deși mă scuipase deja de două ori.

”Velea doar înjura și venea spre mine!”

CANCAN.RO: Alex cum a reacționat?

FRANCESCA: A venit spre mine foarte agresiv ca și cum ar vrea să mă lovească și m-a înjurat de morți. Au mai fost și alte înjurături, dar nici nu mi le mai amintesc. Asta mi-a rămas în minte. În acel moment a intervenit un prieten de-ai lui.

CANCAN.RO: Ai încercat să afli de la prietenul lui Velea ce se întâmplă?

FRANCESCA: Da, l-am întrebat, dar nu mi-a răspuns. Nu spunea nimic! Iar Velea doar înjura și venea spre mine.

CANCAN.RO: În tot acest timp, prietena ta ce a făcut?

FRANCESCA: S-a întors de la bar și i-am spus ce se întâmplă, iar Antoniei i-am zis să o întrebe pe Carmen dacă are ceva de întrebat.

”Prietenii lor se uitau și nu interveneau! Mi-a fost frică!”

CANCAN.RO: De ce nu ai ripostat în niciun fel?

FRANCESCA: Pentru că mi-a fost frică! Erau foarte agresivi, iar prietenii lor se uitau și nu interveneau. Nu aveam șanse să ripostez. Recunosc că mi-a fost frică!

CANCAN: Cu prietena ta ce s-a întâmplat?

FRANCESCA: A vorbit cu Antonia, care o întreba și pe ea în continuare, ca și pe mine, dacă face sex anal. Repet, într-un mod foarte trivial. Într-un final m-am hotărât să îmi iau geanta și am plecat.

”Nu vreau să le fac rău! Aștept scuze pentru că merit respect ca orice om normal!”

CANCAN.RO: Asta a fost tot?

FRANCESCA: Recunosc că i-am scris Antoniei un mesaj pe Instagram. I-am explicat că nu e în regulă să aibă acest comportament. Mai ales că este mamă a trei copii. Vreau să menționez că singura mea motivație pentru care dau acest interviu este că nu vreau ca oamenii celebri să profite de oamenii de rând doar pentru că au bani și influență.

CANCAN.RO: Vei lua vreo măsură împotriva lui Velea și Antonia?

FRANCESCA: Nu vreau să le fac rău. Vreau doar să își ceară scuze pentru că eu nu le-am greșit cu nimic și merit respect! Nu mai mult decât orice alt om de rând. Muncesc de nouă ani în mediul corporate, mă întrețin singură, am studii superioare și chiar nu vreau să fiu umilită într-un asemenea mod. Tot ce vreau este să își prezinte scuzele.

