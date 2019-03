Fiica Andreei Esca, prima reacție după anunțul despărțirii de Mario Fresh: „La sfârșitul fiecărei..”

După ce Mario Fresh a fost o perioadă de timp plecat în Republica Dominicană, unde a participat la show-ul Exatlon, se specula că relația lui Alexia nu ar mai fi așa de sudată, ba chiar cei doi și-ar fi spus adio. Ei bine, fiica Andreei Esca a spus tot adevărul despre povestea de dragoste cu artistul.

„La sfârşitul fiecărei luni care trece şi sunt alături de tine mă face să mă gândesc cât de norocoşi suntem că ne-am găsit şi că împărtăşesc toate momentele alături de tine. Te iubesc ❤️ #2anisi8luni”, a scris Alexia Eram despre Mario Frsh.

Ce face Mario Fresh cu banii câștigați la Exatlon

Mario Fresh a fost unul dintre concurenții-surpriză de la Exatlon, însă ”prestația” lui a fost lăudată atât de coechipieri, cât și de adversari. Acum, Mario se concentrează pe planurile de viitor, iar acestea nu lipsesc.

Are doar 19 ani, însă a reușit să demonstreze că este ambițios și că are un caracter puternic. Mario a declarat, pentru Viva!, și ce va face cu banii pe care i-a câștigat la Exatlon.

”Planul pe care îl aveam cu banii de la Exatlon era să-mi iau o mașină ori să-mi iau apartament. Am o mașină care doar își face treaba, dar nu pot să spun că îmi place. Eu sunt foarte pasionat de mașini. M-am gândit… Am zis să-mi iau casă și apoi mașină. Că unde stai?! În casă, nu în mașină. (…) Eu la Exatlon am fost doar pentru mine. Nu am fost nici pentru bani, nici pentru faimă”, a declarat Mario Fresh.

Contrar tuturor așteptărilor, Mario Fresh este un băiat fără ”pretenții”. Nu conduce un bolid de lux, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, nu face pe teribilistul ”de serviciu” și, deocamdată, nici nu are casă. Mario Fresh locuiește la un prieten.