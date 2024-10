Fiica lui Clint Eastwood, arestată! Ce acuzații grave i se aduc

Francesca Eastwood, fiica legendarului actor Clint Eastwood, a fost arestată sub acuzația de violență domestică. Locotenentul Andrew Myers, de la Departamentul de Poliție din Beverly Hills, a confirmat reținerea actriței.

Potrivit acestuia, ea a fost reținută pentru infracțiunea de violență în familie. Incidentul a avut loc la Los Angeles, iar polițiștii au fost chemați printr-un apel la 911, unde a fost raportat „un posibil act de violență domestică”, arată People.

Francesca, în vârstă de 31 de ani, a fost arestată pentru presupusă „violență în familie și vătămare corporală”. Oamenii legii nu au dezvăluit identitatea presupusei victime, dar cel mai probabil este vorba de iubitul acesteia.

Cauțiunea actriței a fost stabilită la 50.000 de dolari, potrivit presei americane. The Times notează că actrița va fi prezentată instanței marți. De la reținere, ea și-a plătit deja cauțiunea și este momentan cercetată în libertate.

Nu este prima dată când tânăra are probleme cu legea. Ea a fost deja arestată în 2015, după ce a fost prinsă conducând sub influenţa alcoolului.

CITEȘTE ȘI: DOLIU LA HOLLYWOOD. PARTENERA DE VIAȚĂ A LUI CLINT EASTWOOD A MURIT. AVEA 61 DE ANI ȘI L-A IUBIT PE ACTOR DE PESTE 10 ANI

Fiica lui Clint Eastwood a fost arestată

Din informațiile din presa americană, se pare că iubitul actriței ar fi sunat la Poliție și ar fi informat că, în urma unei altercații care inițial a fost doar verbală, Francesca l-ar fi agresat și fizic. Operatorul de la 911 i-a spus acestuia să meargă într-o zonă sigură, acolo unde se va întâlni cu agenții. Polițiștii s-au întâlnit cu acesta și au adus-o și pe fiica lui Clint Eastwood la fața locului, pentru a discuta. Oamenii legii au observat că bărbatul care a sunat la serviciul de urgență avea urme evidente de violență pe corp, în timp ce actrița nu, motiv pentru care au decis să o rețină.

Fiica lui Clint Eastwood și a lui Frances Fisher, Francesca este al șaptelea dintre cei opt copii ai legendarului actor. Ea a devenit cunoscutăă în 2012, când a participat la reality show-ul E! Mrs. Eastwood & Company, care i-a urmărit viața de familie alături de mama vitregă Dina și sora Morgan. De asemenea, Francesca a fost numită Miss Golden Globe în 2013.

De atunci, Francesca a apărut în filme precum Jersey Boys (2014), The Vault (2017), Old (2021) și Clawfoot (2023). Ea va juca, de asemenea, în cel mai nou film al tatălui ei, Juror No. 2, care urmează să fie lansat pe 1 noiembrie.

CITEȘTE ȘI: ERIKA ISAC A LANSAT UN CLIP MEGA CONTROVERSAT! FANII S-AU REVOLTAT IMEDIAT: „ORIBIL. ĂSTA-I ABUZ, VIOLENȚĂ”