Fiica lui Gheorghe Dincă a recunoscut tot: “Sunt fata unui criminal”

În ochii vecinilor, Gheorghe Dincă părea un om absolut normal, numai că realitatea tragică a contrazis părerea inițială. Spre surprinderea oamenilor din localitate, chiar în preajma lor s-au petrecut atrocități greu de descris, cel puțin două adolescente fiind ucise de cel căruia i se spune, acum, ”Monstrul din Caracal”.

Daniela Dincă, fata criminalului, face cu foarte mare greutate față acestei situații, cu atât mai mult cu cât a fost suspectată, la rândul ei, că era implicată, cu mai mulți ani în urmă, în traficul de persoane. Daniela Dincă a negat, cu vehemență, astfel de afirmații, spunând că nu este nimic adevărat. În ceea ce privește legătura cu tatăl ei, Daniela a mărturisit că a fost crescută de bunicii din partea mamei și că nu ar fi bănuit că tatăl său ar fi capabil de asemenea atrocități.

Daniela Dincă recunoaște că a trecut printr-un șoc atunci când a aflat ce s-a întâmplat în locuința tatălui său. ”Sunt fata unui criminal”, spune ea și, dacă anchetatorii vor demonstra vina tatălui său, atunci este firesc ca acesta ”să plătească”.

”Am avut un șoc când am aflat știrea. Când am aflat, l-am sunat pe fratele meu. Am fost la Poliție. Am dat declarații. Am stat la dispoziția oamenilor legii. Am stat șase zile în permanență în secția de Poliție, dar și la DIICOT. Să zicem că sunt fata unui criminal. Nu am ales eu asta, nu este o situație pe care mi-o doresc. Dacă e adevărat că a făcut așa ceva, trebuie să plătească”, a declarat Daniela Dincă, informează antena3.ro.