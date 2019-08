Fiica lui Gheorghe Dincă, colaboratoarea unui afacerist italian acuzat de trafic de arme!

Ies la suprafață legături interesante între familia lui Gheorghe Dincă și alte personaje cu trecut suspicios! Unul dintre ele fiind un italian acuzat în trecut de trafic de arme!

La fel ca toată familia lui, fiica lui Gheorghe Dincă s-a arătat șocată de faptele recunoscute de tatăl său. Ea a mărturisit că legăturile cu tatăl ei nu erau foarte apropiate, și asta mai ales din cauza distanței, ea locuind în Timișoara.

”Am avut un șoc când am aflat știrea. Când am aflat, l-am sunat pe fratele meu. Am fost la Poliție. Am dat declarații. Am stat la dispoziția oamenilor legii. Am stat șase zile în permanență în secția de Poliție, dar și la DIICOT. Să zicem că sunt fata unui criminal. Nu am ales eu asta, nu este o situație pe care mi-o doresc. Dacă e adevărat că a făcut așa ceva, trebuie să plătească”, a declarat Daniela Dincă.

Interesante sunt însă legăturile ei cu un alt personaj controversat. Partenerul de de viață al Danielei Dincă, fiica monstrului din Caracal, a fost un cunoscut om de afaceri din Italia. Giorgio Albiero a fost acuzat de trafic de armament, susține Antena 3.

Mihai Gâdea a prezentat în cadrul emisiunii la Sinteza zilei imagini cu casa afaceristului Giorgio Albiero care a decedat între timp.

“I-am găsit casa și am mai găsit o informație extrem de interesantă. Imaginea cu vila sa apare în presa din Italia, în “Il Giornale di Vicenza” și aflăm că a fost un incendiu la vila aceasta în 2011, un incendiu foarte suspect, care astăzi văzut în contextul tuturor evenimentelor te face să te întrebi ce fel de oameni sunt aceștia“, a spus Mihai Gâdea.