Fiica lui Leonard Doroftei şi-a cam ţinut iubitul… la distanţă: „E un băiat din România”. Vanessa, marcată de experiența vieții în Canada: „Mi-a fost foarte greu!”

Vanessa, fiica în vârstă de 21 de ani a lui Leonard Doroftei, întoarce toate privirile, fiind admirată de mulți bărbați. Tânăra a studiat la un colegiu din Montreal, iar de câteva luni a revenit în România împreună cu familia. A recunoscut că nu s-a adaptat în Canada, mai ales că și-a cam ținut iubitul… la distanță. A vrut să fie model, sau medic, dar acum urmează cursurile Facultății de Drept Nicolae Titulescu. Vanessa a dezvăluit pentru CANCAN ce senzație unică a trăit atunci când l-a văzut pe Leonard boxând în ring. Și totul a fost dintr-o întâmplare!

CANCAN: Cursurile cărei facultăți le urmezi și de cât timp?

Vanessa: Sunt la facultatea de drept. Mie mi-a venit dosarul foarte greu din Canada. Erau foarte multe opțiuni la ce să aplic. Opțiunea cu Facultatea de Medicină nu a mai fost posibilă, pentru că am aplicat foarte târziu, în septembrie. A doua opțiune a fost Facultatea de Drept. Întodeauna mi-a plăcut acest domeniu. Îmi place foarte mult, sunt anul I la Nicolae Titulescu și chiar vreau să rămân pe partea asta de drept. Nu știu încă ce voi face în viitor, dacă voi fi avocat sau magistrat. Dar îmi place foarte, foarte mult, momentan.

CANCAN: De unde și până unde trecerea de la medicină la drept?

Vanessa: E o trecere foarte mare, dar acestea au fost mereu cele două opțiuni ale mele. Așa a fost să fie, mai ales că nu mi-a venit dosarul la timp din Canada ca să mă pot înscrie în România. E destul de complicat, pentru că trebuie trimis dosarul la o instituție, apoi trebuie traduse documentele și așa mai departe.

CANCAN: În Canada ce ai studiat?

Vanessa: În Canada nu am făcut Facultatea de Medicină, am făcut liceu și colegiu. Am făcut 3 ani de colegiu, am făcut în științe medicale un an, adică foarte multă chimie și fizică, dar nu medicină propriu-zisă. Am făcut și doi ani cursuri de științe sociale, cum ar fi politică, psihologie și chestii din acestea.

,,În Canada stăteam în casă, mi-a fost foarte greu”

CANCAN: E adevărat că nu prea te-ai adaptat la viața din Canada și că stăteai mai mult în casă, în camera ta?

Vanessa: Da, este adevărat. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez, pentru că eu am mers în Canada la vârsta de 16 ani. Avream prietene aici, îmi creasem un grup în România. A fost o diferență destul de mare să mă mut acolo singură, să nu cunosc pe nimeni. Da… stăteam mai mult în casă, dar nu stăteam numai în casă, nu a fost chiar atât de dramatic. Pur si simplu, nu mi-am găsit un grup de prieteni cum îmi formasem în România. Am avut câțiva prieteni la colegiu, cel puțin, nu stăteam tot timpul singură.

CANCAN: Te-a tentat vreodată o carieră ca și model?

Vanessa: Chiar mă atrage ceva de genul acesta. Nu mi-aș dori să fiu numai model, pentru că știu că nu este o carieră care să dureze foarte mult, însă sunt mică de înălțime, am doar un metru și 60 de centimetri.. Ca model de podium nu aș avea nicio șansă, pentru că, în general, agențiile nu primesc pe nimeni sub un metru și 70 de centimetri, însă așa ca photo shoot-uri chiar mi-ar plăcea.

CANCAN: O relație ai în acest moment?

Vanessa: Da, sunt într-o relație de un an și ceva. E un băiat din România iubitul meu. L-am cunoscut aici, am stat o perioadă la distanță și acum suntem împreună, pentru că am revenit în țară de câteva luni.

CANCAN: Tatăl tău spunea că are pregătită pușca în dulap, atunci când vine vorba despre relațiile tale. Tot Leonard Doroftei a recunoscut că te sfătuiești mai mult cu mama când ai nevoie să vorbești despre relațiile sentimentale. Care este adevărul?

Vanessa: În nici un caz nu stă cu pușca în dulap! Tata este un om foarte calm, dar sunt mai aproape de mama din punctul acesta de vedere, când am nevoie de sfaturi. Tata mi-a fost întotdeauna aproape, nu există vreun lucru pe care nu aş putea să-l spun lui, să reacţioneze prost în legătură cu băieţii. Mama şi tata mă susţin în tot ceea ce fac.

CANCAN: Ai apelat de multe ori la ei pentru sfaturi în legătură cu problemele sentimentale?

Vanessa: Da, da, am mai apelat la ei. Sunt genul de persoană careia îi place să se descurce singură, dar dacă a fost necesar, normal că părinţii mei m-au ajutat.

CANCAN: Dezamăgită în dragoste ai fost până acum?

Vanessa: Nu, nu pot spune asta.

„A fost ciudat să-l văd pe tata boxând”

CANCAN: Ce poţi să spui despre cariera tatălui tău?

Vanessa: Tata s-a lăsat de box în anul 2004, iar eu m-am născut cu un an mai devreme. Am văzut meciuri de-ale lui. Chiar recent am văzut secvenţe de la olimpiade. L-am ajutat pe tata să salveze nişte imagini. Mi s-a părut extraordinar că persoana din acele imagini este tatăl meu, la ce nivel a ajuns şi cum a ajuns să inspire atât de mulţi oameni, premiile obţinute, medaliile. Mi s-a părut extraordinar. Este ciudat să îţi vezi tatăl luptându-se cu cineva în ring, nu pot spune că mi s-a părut emoţionant, a fost ceva… foarte tare! Chiar mi-a plăcut mult.

CANCAN: Tu de ce nu ai făcut sport de performanţă?

Vanessa: Mi-a plăcut întotdeauna să fac sport, încă fac sport, merg la sală. Nu am avut un sport anume cu care să rămân. Îmi place să fac sport pentru mine, mă simt bine așa. Nu m-a atras niciun sport îndeajuns de mult încât să fac o carieră din asta.

