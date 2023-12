Fiica lui Robert Turcescu se umple de bani înainte să apară la Pro TV! S-a aflat din ce câștigă cel mai mult, de fapt, Ioana Taisia

Înainte de a activa în cadrul echipei de la Pro TV, Ioana Taisia, fiica lui Robert Turcescu (48 de ani), în vârstă de 22 de ani, și-a urmat studiile și, de altfel, și-a pus „amprenta” în mediul online. Frumoasa Ioana are o comunitate generoasă pe platformele de socializare și împărtășește nu doar gândurile, ci și recomandări în materie de beaty și modă! De altfel, de când activează în câmpul mediatic, vorbește și despre experiența în televiziune. Vezi mai jos detaliile.

În anul 2019, Ioana Taisia a absolvit clasa a XII-a, la Colegiul Bilingv George Coşbuc din București. După ce a trecut cu brio de Bacalaureat, drumul în viață a condus-o peste hotare. A studiat în străinătate și, în același timp, a ținut legătura cu prietenii virtuali, pe rețelele de socializare.

Dorința de a studia în SUA i-a fost împlinită, Ioana ajungând peste hotare, în Pennsylvania. Acolo, a urmat cursurile acultatea de Comunicare și Filosofie în cadrul Universității Villanova. Pe rețelele de socializare, este cunoscută sub numele „Yoyo”. Din această toamnă, fiica lui Robert Turcescu face parte din echipa Pro TV, mărturisind, încă din primele zile, că are parte de o experiență aparte.

„Ador, ador această experiență. Am doar câteva zile în echipa PRO TV și deja pot spune că mă simt ca într-o familie. Am găsit un mediu cald, primitor, cu multe emoții, diversitate prin invitați și agitație prin prisma emisiunilor transmise live. Știu că am ce învăța și sunt recunoscătoare pentru această șansă”, mărturisea tânăra de 22 de ani.

Fiica lui Robert Turcescu face parte din echipa Pro TV

Pe lângă pasiunea către lumea mediatică, Ioana are o deschidere mare și pe rețelele de socializare. De exemplu, pe platforma Tik Tok, are peste 171.000 de urmăritori și peste 10 milioane de aprecieri la videoclipurile pe care le-a încărcat. Acolo, Yoyo abordează o atitudine prietenoasă și sinceră, vorbind deschis cu prietenii virtuali despre multe subiecte de interes. De la zona de beauty și modă, până la experiențe de viață. De altfel, are și diverse colaborări cu firme. Pe lângă toate acestea, Ioana activează și în cadrul „familiei” Pro TV. Despre venirea în echipă s-a precizat în cadrul unui comunicat.

„Emisiunile Vorbește Lumea și La Măruță s-au întors din vacanță cu noi sezoane, invitați speciali și câteva schimbări, mai exact oameni noi în redacție. Yoyo este influencerița care s-a alăturat recent echipei PRO TV și care le va arata oamenilor prezenți pe rețelele sociale ce se întâmplă, de fapt, pe platourile de filmare, dar și în spatele camerelor, pe durata celor două emisiuni. Pe numele ei real Ioana Taisia, Yoyo are o comunitate fidelă pe platformele sociale Instagram și Tik Tok, unde zilnic abordează subiecte de interes, precum modă, frumusețe, călătorii, educație și, mai nou, televiziune”, se arată în comunicatul stației din Pache Protopopescu.

Este asociată într-o firmă cu designerul Oana Nuțu, mama vitregă

Ioana Taisia, alias Yoyo, este asociată într-o firmă cu designerul Oana Nuțu, mama ei vitregă. Între Oana Nuțu și Robert Turcescu există o diferență de vârstă de 14 ani, însă acest aspect nu a reprezentat o piedică în calea iubirii. S-au căsătorit în 2014, la aproape un an de relație. Soția lui are un atelier de rochii de mireasă și de ocazie, dar și un magazin online. Înainte de actuala sa căsnicie, cunoscutul jurnalist se iubise cu Oana Sîrbu, timp de 10 ani.

Alături de designerul vestimentar Oana Nuțu, Ioana Taisia are o linie vestimentară de corsete și body-uri. De altfel, pe site-ul unde se oferă spre vânzare astfel de piese versatile și șic, Yoyo apare în rol de model.

