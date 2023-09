Fiica lui Robert Turcescu e noua vedetă Pro TV. Ce va prezenta la postul din Pache Protopopescu

Ioana Taisia, fiica lui Robert Turcescu, a semnat un contract cu Pro TV, iar acum face parte din echipa trustului de pe Pache Protopopescu. Yoyo, așa cum o știu internauții, este foarte cunoscută în mediul online, fiind urmărită de mulți tineri de vârsta ei. Ioana a absolvit o universitate din America și s-a întors pe meleaguri românești, pentru noi proiecte. Cu ce se va ocupa, de fapt, influencerița la postul de televiziune?

Fiica lui Robert Turcescu a bătut palma cu șefii de la Pro TV, iar acum face parte din echipa lor. Ioana Taisia a terminat studiile superioare la Facultatea de Comunicare și Filosofie în cadrul Universității Villanova, din Pennsylvania, S.U.A. Recent întoarsă pe meleaguri românești, Yoyo s-a apucat de treabă. Tânăra este foarte cunoscută în mediul online, acolo unde mii de adolescenți o urmăresc cu drag în aventurile ei de peste Ocean sau chiar din România. Pentru că este o fire directă și îi place să țină legătura cu oamenii pe internet, Ioana și-a găsit de lucru în echipa postului TV de pe Pache Protopopescu. Concret, creatoarea de conținut le va arăta internauților imagini din culisele emisiunilor La Măruță și Vorbește Lumea.

„Ador, ador această experiență. Am doar câteva zile în echipa PRO TV și deja pot spune că mă simt ca într-o familie. Am găsit un mediu cald, primitor, cu multe emoții, diversitate prin invitați și agitație prin prisma emisiunilor transmise live. Știu că am ce învăța și sunt recunoscătoare pentru această șansă”, a ținut să spună Ioana.

Ce spune fiica lui Robert Turcescu despre experiența în America

Ioana Taisia n-a avut parte de o experiență ușoară peste Ocean, multe au fost momentele când s-a simțit singură, confuză sau extenuată, însă chiar și așa n-a renunțat. Și-a dus visul la bun sfârșit și a terminat facultatea cu o medie foarte bună.

„Dacă aș spune că a fost ușor, aș minți. N-a fost ușor deloc, ba din contră, a fost mult mai greu decât mi-am imaginat vreodată. M-am simțit singură, extenuată, confuză și, deseori, mi-a fost dor de casă, dar a meritat. Am învățat, am crescut, am cunoscut profesori și oameni care mi-au schimbat viața și modul în care privesc lumea din jurul meu. Nu zic asta des, dar sunt mândră de mine. Sunt mândră că am putut să reprezint România aici, pentru că merităm să știe tot restul lumii că oricât de greu ne e, nu renunțăm niciodată. Dacă e ceva ce pot să vă spun după acești 4 ani este să nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu puteți să faceți ce v-ați propus. If I could do it, so can you:)”, scria fiica lui Robert Turcescu, pe Instagram.