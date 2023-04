Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei trece prin momente grele, după despărțirea părinților. Ce i-a cerut Isabela mamei sale

Oana Roman și Marius Elisei și-au spus definitiv adio la începutul acestui an. Separarea lor a fost urmată de un scandal de proporții, acuzații dure și reproșuri din ambele părți. Lucrurile se pare că s-au mai liniștit în ultima perioadă, iar pentru fiica lor cei doi decis să facă pace. Acum, scopul lor comun este ca Isabela să fie bine și să treacă peste această perioadă grea. Despărțirea părinților săi se pare că a afectat-o destul de tare pe micuță.

Oana Roman și Marius Elisei au trăit împreună, cu bune și cu rele, mai bine de 10 ani. Relația lor nu a fost lipsită de probleme, s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, au și divorțat la un moment dat, însă și-au mai acordat o ultimă șansă în 2022. Au încercat să repare lucrurile de dragul fiicei lor, dar și pentru toți anii pe care i-au petrecut împreună, însă în cele din urmă, separarea a fost inevitabilă.

CITEȘTE ȘI: DE CE S-A DESPĂRȚIT, DE FAPT, OANA ROMAN DE MARIUS ELISEI: „O SĂ-L IUBESC TOATĂ VIAȚA”

Cea care a avut cel mai mult de suferit din această situație se pare că a fost fiica celor doi. În cadrul unui interviu recent, Oana Roman a povestit că fetița îi simte absența tatălui, mai ales că cei doi obișnuiau să petreacă mult timp împreună.

Fiica Oanei Roman merge la psiholog, după despărțirea părinților

Mai mult, vedeta susține că fiica ei a fost cea care și-a dorit să discute cu un psiholog, fiind profund afectată de schimbările care s-au produs în familia sa. Fiica lui Petre Roman a explicat că vrea să îi fie alături Isabelei în aceste momente și încearcă să o implice în cât mai multe activități.

„Merge la psiholog și ea a cerut să meargă la psiholog. Eu am mai avut niște tentative și când s-a produs prima ruptură și am dus-o la o fată care este foarte deșteaptă. Eu, atunci, am luat-o pe Isa și i-am spus că mergem la cineva cu care să facă un pic de dezvoltare personală pentru că ea a făcut asta și la grădiniță, și la after și știe de înseamnă. I-a plăcut foarte mult de ea. Acum, ea a venit la mine și mi-a spus „mami, nu mai merg și eu la Ana? Vreau să merg la Ana‘.

Este foarte dezechilibrată emoțional, asta este evident. Eu fac tot ce pot ca să îi fie cât mai bine posibil. Să avem activități, să mergem în vacanță, să se simtă bine, să se simtă iubită, să se simtă importantă și așa mai departe”, a spus aceasta în Podcastul Vorba lu Jorge.