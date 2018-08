Fiica Ozanei Barabancea, pictorial incendiar pe Coasta de Azur!

Toată lumea o știe pe Ozana Barabancea, dar puțini sunt cei care o știu pe fiica vedetei. Ei bine, Gloria este o domnișoară în toată regula, iar ultimul pictorial de pe Coasta de Azur i-a lăsat mască pe toți. (Reduceri mari la jocuri PC )

Gloria Barabancea a fost, recent, într-o vacanță binemeritată pe Coasta de Azur. Tânăra de 22 de ani s-a fotografiat în mare, iar fanii au reacționat pe loc. Într-un costum de baie negru dintr-o singură piesă, cu părul în vânt și cu un bronz ca-n reviste… ei bine, Gloria a atras privirile tuturor cu formele ei de invidiat! (CITEȘTE ȘI: OZANA BARABANCEA, DIN NOU PE MÂNA MEDICILOR: ”VREAU SĂ AM UN BEACH BODY!”)

Pe lângă faptul că este frumoasă, fiica Ozanei Barabancea este și extrem de talentată. Gloria cântă dumnezeiește la pian!

„Aș vrea să fac muzică, dar nu sunt atât de sigură, îmi e greu. Totuși, cred că aș face muzică, sunt la pian. Am avut un accident la deget și nu am mai cântat o perioadă, plângeam în fiecare zi că nu puteam cânta, era oribil. Până la urmă am avut un singur părinte care a stat cu noi, s-a dus să muncească pentru noi, ca să avem ce mânca. Mama e amuzantă, e cea mai bună mamă, putem vorbi orice cu ea. E o mamă bună, se ocupă foarte mult de noi”, a spus fiica Ozanei Barabancea, acum ceva timp, la „Agenția VIP”.

Ozana Barabancea, din nou, pe mâna medicilor

Corpul Ozanei Barabancea a suferit o transformare radicală după operația de micșorare a stomacului. Ea a reușit să dea jos peste 60 de kilograme, dar nu vrea să se oprească aici. Este dispusă să se mai opereze pentru câteva retușuri care o vor face să arate și mai bine. (VEZI ȘI: OZANA BARABANCEA, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU MAMA EI: ”MI-E AȘA DE DOR DE TINE!”)

„Nu am crezut niciodată că pot arăta aşa. Mi-a fost frică să mă uit în oglindă, am spus: Doamne, nu sunt eu asta. Totul doare, dar am oameni lângă mine care mă ajută. Operaţia de stomac a fost mai uşoară, acum trebuie să stau pe spate, acum nu pot să mă mai mişc dreapta, stânga, mă ţine, dar când mă văd în oglindă zic că merită tot efortul. Nu am putut să merg la biserică, nu pot să merg, dar a venit preotul acasă… Doctorul mi-a spus că o să arăt ca în liceu. Trei luni am negociat cu mine. Am făcut trei operaţii în una: spate, burtă şi blefaroplastie. Mai vreau sânii şi coapsele, unii spun că am am un nas urât, eu nu cred, dar dacă e nevoie îl operez şi pe ăsta” a declarat Ozana Baranacea la „Acces Direct”. (Promotiile zilei la monitoare)