Ozana Barabancea, mesaj emoționant pentru mama ei: ”Mi-e așa de dor de tine!”

Ozana Barabancea i-a transmis mamei sale un mesaj extrem de emoționant. Vedeta a pierdut-o pe cea care i-a dat viață când avea doar 13 ani.

Rodica Barabancea, mama Ozanei Barabancea este cea care a încurajat-o pe vedetă să-și urmeze pasiunea. Când avea 12 ani, mama artistei a trimis-o să ia lecții de pian. Din păcate însă, Rodica Barabancea s-a stins din viață un an mai târziu, dar și-a încurajat fiica să-și urmeze visele.

„Cu prețul vieții! Când aveam 12 ani mama mea a căzut la pat! Eram în clasa a sasea A, la scoala generală 19, și la Scoala de Arta nr 4 lângă casă. Studiam pianul. Mama m a trimis la ore de pian si prima mea profesoara, doamna Hamza, m a parasit, plecand in strainatate. Am suferit enorm. (…) Un an mai târziu mama mea, Rodica Barabancea, a plecat la Domnul lăsandu-mi un gol imens în suflet, un sentiment de dor si un sentiment de ciuda, ca nu mai pot să îi mai cânt, să mă încurajeze, să mă sustină, sa ma certe. (…) Cu prețul vieții! Mama, îți mulțumesc! Mi-e așa de dor de tine!! Cu prețul vieții!”, este mesajul postat de Ozana Barabancea pe contul ei de Facebook.

Ozana Barabancea vrea să aibă un ”beach body”

Ozana Barabancea a slăbit spectaculos, dar șirul transformărilor continuă! Vedeta vrea neapărat să aibă niște forme de invidiat așa că va trece, din nou, pragul medicilor esteticieni. A slăbit 42 de kilograme, iar din cauza surplusului de piele Ozana Barabancea va fi nevoită să treacă, din nou, pragul medicilor esteticieni.

"Am să mă duc la doamna doctor şi am să vorbesc despre operaţia resturilor rămase nefolosite. Deci mai am de treabă. M-am gândit să-mi aranjez bustul, să-mi aranjez toate astea şi vreau să am un beach body. Pentru că am surplus de piele şi pentru că am un bust generos – toată viaţa mea am avut un bust generos, cu care m-am mândrit – acum vreau să mai ajustez, vreau să fiu proaspătă, nouă, scoasă din cutie. (…) Am făcut un an de la operaţie şi va trebui să-mi ajustez pe ici, pe colo nişte lucruri. Am să-mi sacrific această vară, pentru că încep filmările la „Te cunosc de undeva" şi, până încep filmările, vreau să fiu sexy.", a mărturisit Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni TV.