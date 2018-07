Ozana Barabancea a făcut scandal! Fanii au supărat-o rău! Ce mesaj le-a transmis

Ozana Barabancea s-a luat de unii dintre facii ei care au criticat-o pe rețeaua de socializare. Artista a făcut scandal, nemulțumită de atitudinea acestora față de ea. Totul a plecat de la o fotografie pe care ea a postat-o, fiind criticată de unii. (Promotiile zilei la monitoare)

Ozana a șters apoi fotografia, dar nu a ezitat să le răspundă contestatarilor.

„De ce v-ati suparat asa pentru o poza nereusita? Asa grav este ca mi-am facut o poza mai … altfel? Incepeti sa va dati toti cu parerea, sa faceti conferinta, sa puneti in discutia Senatului poza cu buzele si rujul meu? Ce duminica urata aveti!”, a scris Ozana.

„Depinde CUM il spune! Si e o problema de interpretare! Am pus o amarata de poza ! Si ati luat foc de parca as fi concurat la Miss Univers. Sunteti penibili cu totii! Ia, hai, virati la dreapta … pe alta pagina!”, a mai spus Ozana.

Unul dintre ei a întrebat-o ceva în legătură cu buzele…

„Ca m-am machiat prost! Iata de ce! Se mai intamplat! Toata lumea a luat foc pentru o poza!”, a răspuns vedeta.

Aceasta a afișat un mesaj dur către cei care au contestat-o!

Ozana Barabancea le-a răspuns dur!

A avut parte apoi de cuvinte urâte din partea fanilor ei. Mai mult, unii i-au scris în privat.

„Ce natie suntem? Mi-am pus o poza mai nereusita si ati luat foc! Comentati jignind, va exprimati urat, imi scrieti in privat si ma luati la suturi de parca am facut o lovitura de stat si nu stiam! Bine ca aflu de la voi, cei fara de pacat, frumosilor, desteptilor, carismaticilor, vesnic castigatorilor , olimpicilor, matematicienilor, artistilor, mult prea smeritilor, ce sunteti!

Chiar asa! Am facut o poza naspa! Bine ca a fost doar o poza. Bine ca n-am dat foc Casei Poporului, bine ca sunt eu naspa si voi sunteti imaculati.

Facebook-ul este o plaja pentru a ne spune parerea … dar controlati-va agresivitatea verbala, fratilor, ca nu ne tragem nici de sireturi, nu mergem nici l acelasi duhovnic, nu calatorim impreuna in tren, nu facem schimb de haine, nu impartim punga cu pufuleti, nu ne mirosim sosetele. Daca am gresit postand vreo poza nereusita , ce v-a trezit sentimente josnice, imi cer scuze! Promit sa nu mai fac! Vai, dar am sa veghez toata noaptea cerand inspiratie divina sa va fac pe plac! Sa nu cumva sa va mai supar pe voi, cei care doar ma urmariti ca sa ma „inghesuiti la colt” ca pe corigenta clasei!

Dar n-am sa tolerez prosta crestere si mitocania! Azi am sters peste 100 de persoane! Am timp! Mai bine putini si buni decat multi si prosti!”, a fost răspunsul artistei.