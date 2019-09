Fiica preotului Florin Stamate a murit. Teodora avea 15 ani și fusese diagnosticată cu o maladie rară

Este doliu în familia preotului Florin Stamate. Teodora, fata cea mare a părintelui, a murit la 15 ani, după o luptă grea pentru a rămâne în viață. Destinul a fost atât de crud, încât decesul ei a survenit chiar în ziua în care surioara sa mai mică a împlinit două luni de când a venit pe lume. Adolescenta a fost diagnosticată cu o maladie rară în urmă cu mai bine de doi ani.

Citește și: Sfâșietor! Înainte să moară, fata părintelui Florin Stamate a spus care sunt ultimele ei dorințe. Unde a cerut să fie înmormântată și cum

Teodora, fiica preotului Florin Stamate, a murit

Teodora Stamate, o fată cu chip angelic și privire blândă, s-a stins din viață la mai bine de doi ani după ce a primit un diagnostic crunt: sarcom Ewing – o tumoră malignă osoasă extrem de rară localizată la antebraț. Părinții au făcut eforturi financiare ieșite din comun pentru ca fiica lor să facă investigații medicale în clinica WIENER din Viena. Din păcate, frumoasa adolescentă a pierdut ieri războiul pentru viață, iar în urmă cu puțin timp, cunoscutul părinte a făcut public un mesaj cutremurător.

“Hristos a înviat! Iubitii nostri prieteni… Duminica, 29 septembrie, ora 12, Teodora, fiica noastra iubita a plecat la Domnul. Dupa un sir lung de suferinte, s-a dus acolo unde nu este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit. A plecat in ziua in care surioara ei, Ilinca, implinea exact doua luni. A plecat dupa ce ne-a pregatit pe fiecare dintre noi pentru acest moment. Cu doar cateva zile in urma, a impartit toate lucrurile ei fiecarui fratior in parte, (…). Dumnezeu s-o aseze in locasurile ceresti…

Pr. Florin Stamate – tatal Teodorei.

Va multumim voua tuturor celor care ne-ati fost alaturi in aceste grele incercari ale vietii, caci fiecare in parte ati alinat intr-un fel sau altul suferintele grele ale Teodorei. Cu siguranta nu va uita pe nimeni si veti fi pomeniti de ea in Cer…”, a scris părintele Flrin Stamate pe contul său oficial de Facebook.

Ecaterina și Florin Stamate mai au patru copii, iar acum se pregătesc să își conducă pe ultimul frum fata cea mare. Îndrăgitul preot slujește la Parohia Şesuri din Protopopiatul Moineşti.

ÎPS Ioachim- Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a transmis un mesaj emoționant după ce a aflat că Teodora Stamate a plecat de pe această lume printr-un mesaj emoționant: “Am aflat cu nespusă durere despre plecarea timpurie din lumea aceasta, după o lungă şi grea suferinţa, a tinerei Teodora Stamate, primul din cei cinci copii ai preotului Florin Stamate, de la Parohia Şesuri, din Protopopiatul Moineşti.

După o luptă grea cu o necruţătoare boală, duminică, 29 septembrie 2019, după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, inima Teodorei a încetata să mai bată, la vârsta de 16 ani, sufletul său curat mutându-se în Casa Părintelui Ceresc. (…)”, relatează stiriest.ro.