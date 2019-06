Ioana Tufaru trăiește la limita sărăciei! În fiecare lună are un ”buget” modest, dar cu care, alături de soț și de fiul lor, încearcă să se descurce. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, declarații uluitoare oferite de fiica regretatei Anda Călugăreanu. (Avantajele oferite de un studio de videochat)

În vârstă de 41 de ani, Ioana Tufaru locuiește într-o garsonieră pusă la dispoziție de Gigi Becali, împreună cu soțul ei, Ionuț, și fiul lor, Luca, în vârstă de 4 ani. Trăiesc de pe o zi pe alta, însă nu se plâng și, culmea, nu doresc ajutor financiar din partea nimănui.

(VEZI AICI: IOANA TUFARU, CU INIMA FRÂNTĂ DE DURERE. CE A PĂȚIT FIICA REGRETATEI ANDA CĂLUGĂREANU)

Ajutor social de 640 lei plus…

Bărbatul este angajat la o companie de salubritate și este super-apreciat pentru munca pe care o depune. De partea cealaltă, fiica Andei Călugăreanu nu are în plan să se angajeze. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă și motivele. (Cel mai bine platit job din București)

“Nu vreau să-mi găsesc job. Eu am ajutor social de 640 de lei. Am mai explicat acest lucru, iar lumea mă blamează pentru asta, lumea nu înțelege de ce nu vreau să mă angajez. Poate nu găsesc un loc de muncă la care să mă adaptez, poate firma se închide, sau cine știe, poate nu-mi place… Pe când acest ajutor îl iau pe viață. Joburi, colaborări… îmi găsesc. Uite, muncesc la teatru și e foarte bine că vin de acolo niște bănuți. Fac figurație într-o piesă de teatru.

Am lucrat trei luni și jumătate la spectacolul «Scripcarul pe acoperiș», la Teatrul Evreiesc, unde mi-ar plăcea să fie sala mereu plină pentru că este un spectacol foarte frumos, s-a lucrat mult la el. Pentru cei interesați, care vor să vină, trebuie să vină cu răbdarea la purtător pentru că vorbim despre un spectacol de trei ore și jumătate, cu 20 de minute pauză. Biletul nu este scump, este 25 de lei, dar chiar merită. Cred că acest spectacol este emblema teatrului evreiesc, cred că este cea mai frumoasă capodoperă scrisă de evrei.

Deci mi-e bine așa. Pe lângă acest venit, mai iau și drepturi de autor după părinții mei. Ionuț lucrează și el, deși momentan este în concediu medical pentru că are o problemă cu spatele. Ne descurcăm. Mulțumim lui Dumnezeu. Deci nu e dracul atât de negru”, ne-a declarat Ioana Tufaru.

(CITEȘTE ȘI: AU FOST ACASĂ LA IOANA TUFARU. CE ȚINEA ÎN FRIGIDER)

“Nicio persoană publică nu ne ajută!”

Lunar, cheltuielile lor se ridică la suma de doar de 1.000 de lei. Ioana și Ionuț își drămuiesc banii în așa fel încât să le ajungă de la o lună la alta.

“N-am făcut un calcul să vedem exact cât cheltuim lunar, dar cred că până în 1.000 de lei. Ne ajungem de la o lună la alta. Cheltuielile la garsoniera unde locuim, mai exact lumina, apa și toate cele, le suportă domnul Becali, că locuim în garsoniera dată de el. Noi ne descurcăm cum putem și vreau să spun că nu ne ajută nimeni cu bani sau lucruri, așa cum s-a mai spus. Nicio persoană publică nu ne ajută. Și nici nu ne dorim să fim ajutați. Când văd atâta răutate în jurul meu, prefer să-mi calculez eu banii și gata. Mi-am auzit multe vorbe și nu mai vreau. Mulțumim lui Dumnezeu că avem ce mânca noi și copilul nostru, că avem unde sta și că suntem sănătoși”, ne-a mai spus Ioana Tufaru.

(NU RATA: IOANA TUFARU, APARIȚIE SURPRINZĂTOARE LA UN EVENIMENT MONDEN. INVITAȚILOR NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ)

Ce sacrificiu face Ioana Tufaru pentru copil

O parte din banii pe care îi câștiga cei doi lunar se duc pe mâncare, iar restul sunt pentru micuțul Luca. Ioana și Ionuț caută să-i facă toate poftele copilului și să aibă grijă să nu îi lipsească nimic.

“De fiecare dată când câștigăm bani, ne gândim ce are nevoie copilul, pe noi ne lăsăm pentru el. Nu ne cumpărăm haine sau alte lucruri. Eu, ca femeie, nu merg la saloane de înfrumusețare. N-am fost niciodată. Nici nu-mi permit financiar și nici nu vreau să fac asta. Decât să dau banii la salon, mai bine îi folosesc pentru copilul meu. Eu mă vopsesc singură acasă, îmi tai unghiile… că nu e mare scofală. Și nici nu mi-ar plăcea foarte tare să merg la saloane. Mie îmi place să fiu naturală, așa cum m-a lăsat Dumnezeu. Multe persoane nu mă cred că fac 42 de ani în decembrie. Lumea îmi spune că am tenul unei femei de 20 de ani”, ne-a mai spus Ioana Tufaru.

(VEZI AICI: CUM ARATĂ IOANA TUFARU DUPĂ CE A SLĂBIT 70 DE KILOGRAME! ESTE DE NERECUNOSCUT)

Ioana Tufaru, schimbată după ce a slăbit 75 de kilograme!

În altă ordine de idei, Ioana Tufaru este tare mândră de reușita ei: a slăbit aproape 75 de kilograme și nu vrea să se oprească aici… își mai dorește să mai topească cel puțin 10.

“Parcă plutesc, parcă zbor de când am slăbit. Acum 20 de ani arătam naşpa. Nu am ţinut niciodată un regim drastic, doar mănânc foarte puţin. Nu mă simt slăbită. Din contră. Kilograme în plus mai sunt, dar oboseala e de la fumat. Mi-a spus un medic că de la ţigări mă simt obosită”, a mai declarat Ioana Tufaru.