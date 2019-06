Filmare șocantă cu Florin Salam în metrou: ”Părea că nu se simte bine!”

Florin Salam este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică de petrecere din România și de peste hotare. Nu de puține ori, cântărețul și-a pus sănătatea în pericol pentru a-i distra pe oamenii care îl iubesc. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Nopțile nedormite și stresul și-au spus de multe ori cuvântul. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în EXCLUSIVITATE, imagini cu îndrăgitul interpret în metrou, după o noapte “nebună” alături de fanii săi.

Este cunoscut faptul că, oriunde se duce, Florin Salam face un show de zile mari. Atunci când artistul intră pe scenă, începe distracția. Numai că, din dorința de a-și satisface fanii, Florin Salam își neglijează uneori sănătatea. Imaginile cu interpretul, după ultima petrecere la care a participat – primite pe celebra adresă pont@cancan.ro – spun mai mult decât cuvintele. “Părea că nu se simte bine!”, ne-a spus expeditorul imaginilor, care fost de față la călătoria lui Salam cu metroul. (Cel mai bine platit job din București)

Vizibil obosit după o noapte albă, Florin Salam se întoarce spre casă, surprinzător, cu un mijloc de transport în comun. Cel mai probabil din cauza faptului că nu a dormit suficient, artistul, care, într-adevăr, nu pare să se simtă foarte bine, se sprijină serios de una dintre barele metroului.

Florin Salam reușește să facă show oriunde

În urmă cu aproximativ o lună, Florin Salam a fost solicitat să cânte pentru un controversat personaj de pe la noi. Manelistul s-a văzut pus în situația să concerteze în aer liber, nu în vreun club. Și nu oricum, ci… dintr-o mașină de teren.

Astfel, pe locul din dreapta șoferului, cu microfonul în mână, Florin Salam a făcut show. Incomodat oarecum la dans, deși scaunul fusese pus în așa fel încât să aibă loc, Florin Salam s-a agitat minute bune în mașină, cântând cu foc, așa cum o face el de obicei. (CITEȘTE ȘI: DUET DE SENZAŢIE LA SALA PALATULUI! FLORIN SALAM ŞI CONNECT-R AU CÂNTAT ÎMPREUNĂ)

Florin Salam are o familie frumoasă

Povestea Roxanei Dobre cu Florin Salam durează de ani de zile, dar nu a fost lipsită de episoade controversate. Cei doi au trecut, însă, peste fiecare problemă cu care s-au confruntat de-a lungul relației. Nu iau, însă, în calcul să se căsătorească. Manelistul simte că nu este momentul să facă din nou pasul cel mare, chiar dacă o iubește enorm pe brunetă.

”Ce să fac pentru o nuntă cum trebuie?Am făcut o nuntă în care am dus 300 de oameni în Antalya (cu regretata Ștefania, n. red.), am pus la cale petreceri cum nu s-au mai văzut în România la nunta lui Betty, am făcut botezuri cum nu au mai fost…. Ce aș putea să fac eu ca să fie o nuntă cu adevărat extraordinară acum, așa cum merită Roxana?”, este explicația pe care Florin Salam i-a dat-o unui apropiat de-al său în momentul în care, de curând, a fost întrebat de ce nu își oficializează relația cu Roxana Dobre. (VEZI AICI: ROXANA DOBRE A PĂRĂSIT PALATUL LUI FLORIN SALAM?! IMAGINILE CARE ALIMENTEAZĂ SPECULAȚIILE LEGATE DE DIVORȚ)

”O nuntă cum vreau eu, una cu vreo 3-4.000 de oameni, undeva unde nu s-a mai făcut așa ceva, necesită, înainte de bani, timp. Ar trebui să mă ocup eu personal ca să fie totul perfect, iar eu nu am timp. Azi stau, mâine cânt toată noaptea, poimâine mai fac nu știu ce, iar pentru un eveniment ca ăsta trebuie să am timp…”, a mai spus Florin Salam.

În plus, artistul susține că Roxana Dobre nu are nicio problemă cu decizia luată de el. ”Eu îi spun soție, ea îmi zice bărbate, suntem ca soț și soție, nu contează un act sau altceva. Noi suntem familie și așa”, a mai dezvăluit manelistul.

Florin Salam: “I-am crescut pe toţi ăştia şi vorbesc de mine”

Viața artistului nu a fost ocolită nici de momente mai puțin plăcute. Manelistul este foarte supărat pe unii dintre cei pe care i-a ajutat, pentru că acum îl vorbesc de rău.

„Ăia care aţi vorbit să vă daţi singuri câte o palmă, aşa. Şi ăia bătrâni, nu numai ăştia mici, ăia bătrâni. Ăia după revoluţie încoace, ştii ce zic? Eu i-am crescut pe toţi lăutarii. I-am crescut pe toţi ăştia şi ăştia vorbesc de mine. Eu am făcut pauză că am şi eu motivele mele.

Am şi eu motivele mele. De odihnă, de una, alta. Important e că meseria mea, e meseria mea, mi-o iubesc imediat după copiii mei. Mai întâi îmi iubesc copiii şi după aceea îmi place să cânt. Eu am inventat aşa, de la Dumnezeu, un stil pe care se distrează lumea bine rău de tot. Am schimbat atmosfera. Ştiţi şi voi, ce să mai zic eu. Şi acum toţi derbedeii ăştia pe care eu i-am învăţat să îşi câştige un ban şi să îi ducă la copiii lor, la familia lor, ei, în loc să îmi mulţumească, vorbesc. (AFLĂ ȘI: CE S-A ALES DE MORMÂNTUL FĂNICĂI (FOSTA SOȚIE A LUI FLORIN SALAM), LA 10 ANI DE LA MOARTEA EI)

Mai bine decât să vorbiţi urât, să vă puneţi rău cu un om care v-a dat pâine să mâncaţi. Decât să mai vorbiţi aşa cum ziceţi voi, mai bine mai daţi un telefon. Ne scuzaţi, s-a întrerupt. Mai daţi şi mai întrebaţi aşa, de una, alta. De un secret, de un ceva. Cei care aţi vorbit de mine că nu pot eu să mai cânt sau ce aţi zis pe acolo, am scos o melodie acum pe care aţi cântat-o voi, o să o ascultaţi voi, să auziţi şi voi cum se cântă o melodie pe care aţi scos-o voi. Că dacă scot eu una, e greu să cântaţi după mine”, a spus Florin Salam.