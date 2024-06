Filmul tragediei din Regie. Marinel ar fi premeditat crima! Mama Alexandrei face dezvăluiri șocante: ”I-a spus că nu mai vrea să stea cu el”

După aceea, femeia a încercat să-și sune fiica de câteva ori, dar nu a mai primit răspuns. Mama Alexandrei a aflat de la poliție despre tragedie și este profund afectată. Fiica ei avea planuri mari pentru viitor, iar acum totul s-a încheiat tragic. Întreaga familie este devastată de durere de când a aflat că adolescenta de 17 ani a fost ucisă într-un hotel din Capitală.

„Trebuia să semneze atestatul. A plecat la școală la 9:30. Ultima dată am vorbit cu ea la 4:00. După, am primit un telefon, nu am reușit să răspund, și de atunci am sunat continuu, o zi și jumătate, și nu a mai răspuns nimeni la telefon”, a dezvăluit mama Alexandrei, pentru antena3.ro.

Se pare că femeia nu știa prea multe despre Marinel, tânărul de 24 de ani cu care fiica ei era într-o relație. Mama Alexandrei a menționat că l-a văzut o singură dată, atunci când se afla pe stradă. Femeia știa că fiica ei dorea să se despartă de el, deoarece avea deja pe altcineva în viața ei.

„După aceea, m-a sunat poliția și mi-a spus că fiica mea este decedată. Eu l-am văzut o singură dată, pe stradă, și în rest în poze pe telefonul ei. I-a spus că nu vrea să mai stea cu el. Ea avea deja pe altcineva, avea un prieten, și nu mai voia să stea cu el. El a aflat de acel prieten și i-a spart telefonul. A făcut screenshot pe telefonul lui, și i l-a spart pe al ei”, a mai dezvăluit femeia.

Filmul tragediei din Regie. Marinel și Alexandra au fost găsiți fără suflare într-o cameră de hotel

Tragedia a avut loc la Hotelul Le Blanc din Regie. Miercuri, în jurul orei 12.00, Secția 20 Poliție a Poliției Capitalei a fost sesizată prin apel la 112 de către o angajată a unui hotel din Sectorul 6, care a raportat că în una dintre camere se află două persoane ce prezintă urme de agresiune.

Cei doi tineri originari din Dâmbovița au fost văzuți pentru ultima oară în viață de camerele de supraveghere ale hotelului. Oamenii legii urmează să clarifice identitatea lor exactă, motivul pentru care s-au cazat la hotelul din Grozăvești, dar și care a fost cauza conflictului cu deznodământ tragic. După ce s-au certat, tânărul în vârstă de 24 de ani a mers la un magazin din apropiere și a achiziționat un cuțit de bucătărie. Se pare că întreg conflictul ar fi izbucnit din cauza faptului că adolescenta voia să pună capăt relației.

Apoi, într-un exces de furie, bărbatul a înjunghiat-o pe iubita sa adolescentă. Ulterior, și-a pus capăt zilelor. Oamenii legii au inițiat o anchetă și vor examina toate înregistrările camerelor de supraveghere, discutând, de asemenea, cu apropiații celor doi.

