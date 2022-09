Nașul Adelinei Pestrițu, Daniel Rafte, nu a fost singurul arestat în dosarul deschis recent pentru trafic de droguri de mare risc. Și Marius Aurel Mihai, zis Pitbull, a fost luat pe sus de anchetatori, deci „Tanti Vasilica” nu a făcut prăpăd doar în familia fostei asistente TV, ci și a lui Adrian Minune. CANCAN.RO vă dezvăluie, în exclusivitate, ce legătură există între temutul interlop din Constanța și celebrul manelist.

Daniel Rafte, nașul Adelinei Pestrițu, a fost arestat preventiv, pe 24 septembrie, timp de 30 de zile, pentru trafic de droguri de mare risc (DETALII AICI)! Decizia nu a fost definitivă, iar afaceristul a făcut apel. Din păcate pentru el, magistrații Curții de Apel Ploiești i-au respins solicitarea. Lovitura a fost cruntă pentru cel care le-a fost părinte spiritual ex-asistentei TV și soțului ei, Virgil Șteblea, în ziua nunții.

Marius Mihai Aurel, zis Pitbull, arestat, la rândul lui, în dosar

Dosarul este, însă, unul „stufos”, iar la audieri a ajuns, în calitate de consumatoare, inclusiv Oana Gârbea, care trăia în concubinaj cu controversatul afacerist de la malul mării (INFORMAȚII AICI).

Însă, potrivit surselor CANCAN.RO, „măcelul” a început pe 21 septembrie, când trei persoane au fost arestate preventiv timp de 30 de zile. Printre acestea, și Marius Mihai Aurel, un interlop din Constanța, implicat în numeroase scandaluri. La rândul lor, cei trei au contestat decizia instanței, dar fără succes.

Finul lui Adrian Minune. „Nu am uitat de unde am plecat”

Revenim, însă, asupra lui Marius Mihai Aurel, zis Pitbull. Acesta este un fost taximetrist, cunoscut cai interlop în orașul de la malul mării de aproximativ 20 de ani. Nu doar „Tanti Vasilica” i-ar fi adus venituri consistente, ci și traficul de persoane, fiind membru marcant într-o rețea de prostituție de mare amploare. În plus, este finul lui Adrian Minune, unul dintre cei mai celebri maneliști din România.

În urmă cu 11 ani, Adi Minune i-a fost naș de cununie temutului interlop. La momentul respectiv, artistul a pășit în biserica „Patru Martiri” direct de pe covorul roșu. Slujba religioasă a fost oficiată de trei preoți, care i-au felicitat și pupat pe părinții spirituali și pe fericiții însurăței.

„Pe finul meu îl cunosc de 15 ani şi l-am cununat, dovadă că eu nu am uitat de unde am plecat. Finul meu are nevoie de un părinte spiritual, aşa cum eu ştiu să fiu„, a declarat, atunci, Adrian Minune.

Lux și opulență la nunta lui Pitbull

Adrian Minune și invitații au ajuns la eveniment cu limuzine albe, fiind întâmpinați cu petale de trandafiri și covoare roșii, plasate din stradă până la intrarea în biserică. În jur de 50 de persoane au luat parte la unul dintre cele mai fericite momente din viața lui Marius Aurel Mihai, zis Pitbull.

Petrecerea de după nuntă a avut loc la un restaurant din stațiunea Mamaia, unde Adrian Minune, finul lui Marius Aurel Mihai, a făcut un show de zile mari.

Lui Pitbull pare, acum, că i s-a „aplecat” opulența. A ajuns în arest și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 12 ani. La fel ca Daniel Rafte, nașul Adelinei Pestrițu, în fond colegul lui de „suferință”. Nu excludem ca, în zilele următoare, să cadă și alte capete.

CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu noutățile din acest dosar, unde „Tanti Vasilica” a făcut, până acum, un adevărat prăpăd.