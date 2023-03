Fiul Clejanilor i-a golit conturile fostei iubite?! Ce înțelegere a făcut Bia Khalifa cu familia artistului

Bia Khalifa a făcut noi declarații despre despărțirea de fiul Clejanilor. Tânăra a mărturisit că și-ar fi dorit ca situația dintre ei să se încheie într-un mod civilizat, însă acțiune lui Fulgy au făcut-o să iasă la „atac”. Creatoarea de conținut pentru adulți a povestit în cadrul unui interviu recent că fostul său iubit i-a făcut o gaură mare în buget. Blondina ar fi plătit multe dintre ieșiri, dar și o amendă usturătoare pe care tânărul a primit-o în Italia.

Bia Khalifa și Fulgy au avut o relație de scurtă durată, dar intensă. Cei doi au apărut în mediul online în ipostaze controversate, însă povestea lor părea că merge în direcția cea bună. Lucrurile nu au stat deloc așa. Blondina a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, între ei abia acum. Potrivit spuselor sale, fiul Clejanilor ar fi profitat în această perioadă de veniturile pe care tânăra le-a câștigat.

„Eu am plătit absolut tot. Nu asta m-a deranjat, ci ce s-a întâmplat în ultima vreme. Eu mă așteptăm să fie o despărțire în afară camerelor de filmat. Am plătit și cina. Dacă el nu are bani, dacă nu își permite, am zis să plătesc eu.”, a dezvăluit Bia Khalifa pentru Antena Stars.

Bia Khalifa: „Eu am vorbit cu familia lui și am avut o înțelegere”

Tânăra și fostul partener au plecat într-o vacanță în Italia și se pare că totul a fost plătit de blondină. Mai mult, Bia Khalifa a povestit că a fost nevoită să scoată bani din buzunar pentru ravagiile pe care Fulgy le-ar fi făcut în camera de hotel în care au fost cazați.

„Da, el a lăsat chestiile lui pe noptieră și eu nu am văzut. În timp ce el dormea și eu făceam curat, am omis un detaliu care mi-a costat o amendă de 500 de euro. Ce mă deranjează este faptul că eu am vorbit cu familia lui și am avut o înțelegere ca eu să nu am probleme cu el pe viitor. Această înțelegere s-a rupt. Am primit un mail cum că mi s-au retras bani din cont. Le-am spus părinților lui și nu am primit niciun răspuns.”, a mai precizat blondina.