Fiul lui Marian Ionescu a cheltuit cei mai mulți bani pe droguri. Procurorii au dezvăluit sumele exorbitante

Fiul lui Marian Ionescu a cheltuit pe droguri într-un an cât pe un apartament cu două camere în București. Procurorii au dezvăluit că, din dosarul „Cocaină pentru VIP-uri”, Carmin Ionescu a fost cel mai mare consumator, dând sume enorme de bani pe droguri.

În 2018 a fost deschis dosarul, când procurorii de la Ploiești au dat năvală peste mai mulți traficanți de droguri, dar au chemat la audieri și multe celebrități din România. La Parchet au fost chemați pentru a da cu subsemnatul Oreste Tedorescu, Răzvan Ciobanu, Raluca Bădulescu, Marian şi Carmin Ionescu (liderul Direcţia 5 şi fiul acestuia) şi Elis Armeanca.

Raluca Bădulescu și cântărețul Marian Ionescu au fost chemați ca martori în dosar. Procurorii au reținut trei tineri suspectați că ar fi fost dealerii vedetelor. Adrian Cărbunescu şi Vincius Andrei Damian au fost arestaţi preventiv după audieri şi un altul, George Gheorghiu, a fost plasat în arest la domiciliu.

Pe data de 6 iunie 2019, DIICOT Ploieşti cere Tribunalului Bucureşti să admită cererea de reununţare la urmăriera penală pe numele lui Carmin Ionescu, fiul cântărețului Marian Ionescu. Instanţa admite cererea printr-o soluţie definitivă. ”În temeiul art. 318 alin. 15 C. pr. pen. admite cererea formulată de Ministerul Public – P.Î.C.C.J. – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de Combatere de Traficului de Droguri de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărire penală dispusă în cauza cu nr. 2898/D/P/2018. Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei cu nr. 2898/D/P/2018 din 20.05.2019 emisă de Ministerul Public – P.Î.C.C.J. – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Traficului de Droguri şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 4 alin. 1 din Lg. nr. 143/2000 de către suspectul Ionescu Carmin Mihai (cu date). În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 50 lei rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 06.06.2019. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 6.06.2019”.

Toți trei au primit câte o pedeapsă de 3 ani și opt luni de închisoare cu executare, însă sentința nu este definitivă. Se judecă în prezent apelul la Curtea de Apel Bucureşti, unde primul termen este stabilit pentru data de 24 februarie 2021.

Carmin Ionescu, 60.000 de euro pe droguri

Procurorii au dezvăluit că au reținut sume colosale din droguri la domiciliile acuzaților. Cea mai importantă sumă vine însă din vânzarea de cocaină către fiul lui Marian Ionescu, Carmin. Acesta acumpărat 600 de grame de cocaină, în valoare de nu mai puțin de 60.000 de euro, la momentul acela, adică în 2018.

