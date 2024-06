Fiul regretatului Costel Constantin, mărturisiri emoționante despre divorțul părinților. Tudor avea 6 ani atunci când tatăl a plecat de acasă: ”A mai venit peste vreo doi ani”

Fiul regretatului Costel Constantin a povestit despre momentul în care părinții lui au decis să meargă pe drumuri diferite. Rugbist legendary, supranumit ”Uriașul din Carpați”, Tudor Constantin s-a confesat în cadrul podcast-ului ALTCEVA, moderat de Adrian Artene. Avea doar 6 ani atunci când tatăl lui a plecat de acasă. Au urmat multe schimbări în viața sa, dar nu are nimic să îi reproșeze celebrului actor.

Duminică, 9 iunie, a fost lansată o nouă ediție a podcast-ului Altceva, cu Adrian Artene. De această dată, pe scaunul invitatului s-a aflat Tudor Constantin, fiul regretatului actor Costel Constantin. În cadrul interviului, celebrul rugbist a atins mai multe teme importante legate atât de viața profesională, cât și de cea personală.

Tudor Constantin a dezvăluit că părinții săi au format o pereche foarte frumoasă, însă relația nu a mai funcționat. Așadar, celebrul actor și fosta lui soție au decis să meargă pe drumuri diferite. Sportivul avea doar 6 ani atunci când tatăl său a plecat de acasă.

Ne vizitam, veneam la petreceri. Cum am spus, Costel Constantin este actor. Ca tată, a fost un foarte bun actor și el nu e un om obișnuit. El a jucat tot timpul de când s-a născut. Costel e Costel.”, a declarat Tudor Constantin în cadrul podcast-ului Altceva, cu Adrian Artene .

„A fost o poveste extraordinară. Erau doi tineri superbi, cu foarte multe întâmplări și cu foarte multă forță până când am avut eu 6 ani, după care s-au despărțit, dar au rămas, fiind doi intelectuali, în relații foarte bune.

Celebrul rugbist a povestit ”scena” în care tatăl său a părăsit căminul conjugal. La acea vreme, Costel Constantin a venit îmbrăcat în Moș Crăciun, după care a plecat de acasă și nu s-a mai întors timp de doi ani. În acea perioadă, s-a produs și divorțul oficial. Tudor susține că regretatul actor avea ale nevoi.

„Aveam vreo 6 ani și el a venit îmbrăcat în Moș Crăciun. Eu l-am recunoscut și am și spus: „Uite, mama, Moș Crăciun are mâinile lui tata”. Și mirosea a tata. Și a mai venit peste doi ani acasă. Între timp, ei au divorțat, noi am plecat la Iași. Mama avea 6 surori, toate doctorițe la Iași. Ne-am mutat acolo că ne era destul de greu în București, o femeie singură cu un copil.

Costel a fost extraordinar. A plecat pur și simplu, nu partaj. Cred că doi oameni străini se întâlnesc și se despart în funcție de nevoile fiecăruia. Costel avea alte nevoi. Nu trebuie să acuzăm pe nimeni. Așa a plecat, simpatic.”, a mai spus celebrul rugbist.