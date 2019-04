Fiul Zinei Dumitrescu, acuzat că-și agresează soția: ”Nevasta lui vine pe aici și dispare fiindcă e bătută” + denunț împotriva directorului de la azil

Controversele care au însoțit moartea Zinei Dumitrescu nu se sting cu una, cu două. (10 motive sa alegi videochat) Vecina de la 1 le-a declarat război fiului creatoarei de modă și directorului de la azil. După ce ieri v-am prezentat, în premieră, AICI, amănuntele care răstoarnă tot ce se știa, acum ies la iveală alte detalii uluitoare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, o nouă serie de mărturisiri halucinante. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele)

Vecinele lui Cătălin Negreanu, fiul regretatei creatoare de modă, au făcut mărturisiri incredibile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Potrivit spuselor acestora, fiul Zinei Dumitrescu, creatoarea de modă care s-a stins din viață la 82 de ani, săptămâna trecută, în azilul de bătrâni în care și-a petrecut ultimii șapte ani din viață, și-ar agresa partenera de viață.

Cătălin Negreanu, acuzat că și-ar agresa soția!

"Nevasta lui vine pe aici și dispare fiindcă e bătută. Știu că locuiesc două persoane în apartament. Cred că își bate nevasta pentru că în repetate rânduri am auzit scandal la ei în apartament. Seara se întâmplă aceste lucruri. Nu este social, nu vorbește cu nimeni, dar știe tot ce se întâmplă în bloc. Dacă ies afară, vine și închide ușa după noi instant. Și-a pus grilaje, ne-a acuzat că i-am luat corespondența. Și-a mutat și cutia poștală. (…) Este mâna dreaptă a lui Cassian", a declarat Ramona, vecina lui Cătălin Negreanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Denunț împotriva directorului de la azil

Mai mult decât atât, Ion Cassian, directorul azilului de bătrâni unde „Mama modei românești" și-a petrecut ultimii șapte ani din viață, este acuzat de vecinele lui Cătălin Negreanu că vrea să le evacueze din imobil. Vecina de la 1 i-a declarat război medicului.

”În anul 2015, a apărut un domn care s-a recomandat drept Cassian Ion și că vrea să cumpere aici. Am discutat cu el, i-am explicat situația, i-am spus că vila este veche, că instalațiile sunt vechi. El a afirmat că nu există nicio problemă și că totul se rezolvă. Am bătut mâna cu dumnealui pentru zugrăvit, pentru curățenie, pentru înlocuirea ferestrelor.

Una a fost ce am discutat și a doua zi a venit cu o echipă de rromi și a început să demoleze ușile și geamurile. Mi-a furat tablourile de pe pereți. A fost ceva de groază. Am discutat despre această situație cu dumnealui, iar el mi-a explicat că face ce vrea, că este casa lui și, dacă nu îmi convine, să plec de aici că pe el nu-l interesează ce vrem noi. El ne-a spus că suntem niște cioflingari și el este Cassian de la azilul din Ghermănești.(…) Până la urmă ne-a dat în judecată, după ce a făcut jaful, a spart pereți, a spart coșuri, nu mai avem aerisiri, nu mai avem nimic aici. A demolat absolut tot, inclusiv pereții de la mansardă”.

„Vrea să mă scoată afară din casă”

„M-am trezit în 2017 cu un proces ca să eliberez mansarda. Eu i-am explicat că nu am ce mansardă să eliberez, că acela este un pod și este un bun comun. El mi-a zis că dacă nu o eliberez în maxim cinci zile voi fi pasibilă de nu știu ce amendă. Ne-a dat în judecată, dar noi am câștigat procesul cu el și nici în ziua de azi nu mi-a dat banii. 550 de lei am câștigat, o sumă foarte mare pentru dumnealui. După asta m-am trezit cu un alt proces, că nu îi dau voie să închirieze și că el a pierdut 3.600 de euro. Eu și moștenitorii mei să-i plătim câte 1.200 de euro de persoană.

După ce a văzut că am probe și totul a fost o mârșăvie a schimbat capul de acuzare că el vrea să mă scoată afară din casă pentru că am cumpărat casa cu legea 112. L-a căutat și pe fostul proprietar, cel cu care am făcut schimbul de apartamente. L-a amenințat și pe el că ne dă afară, că ne anulează contractele”, a declarat Lucreția Platon, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

