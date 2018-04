Flavius Stoican a recunoscut superioritatea campioanei: „Viitorul a fost echipa mai bună!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației CSM Poli Iași a recunsocut superioritatea formației Viitorul în meciul câștigat de campioni în Copou cu scorul de 2-0.

„Viitorul a fost echipa mai bună. După ce am primit golul cred că ei au fost echipa care au jucat mai bine. Trebuie să mergem mai departe. Dacă marcam la faza lui Andrei Cristea altul era meciul. Ne așteptam la un joc greu. Iașiul nu e în criză. Acum am întâlnit 3 echipe foarte bune în play-off. Mereu când am jucat împotriva celor de la Viitorul cu Gică Hagi antrenor am suferit. N-am nicio victorie în fața lui”, a declarat Flavius Stoican.

La rândul său, Gică Hagi, managerul formației Viitorul a spus că echipa sa este singura care a reușit să administreze trei înfrângeri Iașului în acest sezon.

„Suntem singurii din campionat care am reușit cele trei victorii cu Iașiul în acest sezon. Arătăm bine. Ce e de menționat e că noi de când a început 2018 jucăm foarte bine. Am luat decizia în iarnă să ne bazăm pe jucători foarte tineri, cu căpitan tânăr. Mi-am asumat anumite riscuri când m-am bazat pe jucători atât de tineri din iarnă. Nu cred că ne putem lupta la titlu. Ar trebui ca CFR să nu mai joace. Ne luptăm pentru locul 3 anul acesta. La Viitorul noțiunea de antrenor există și antrenorul e respectat. E bine pentru mine pentru că pot construi multe lucruri bune. Antrenorii trebuie să primească credit, ei trebuie să fie responsabili pentru rezultate”, a declarat Gică Hagi.

Campioana en-titre a țării, Viitorul Constanța, s-a impus cu 2-0 (0-0) în Copou în fața celor de la CSM Poli Iași. Golurile partidei au fost marcate de Voduț (min.59) și Ianis Hagi (min. 86).

Cu succesul din Copu, Viitorul s-a apropiat la două puncte de locul 3 pe care se află CSU Craiova.

programul etapei a IV-a din play-off:

CSM Poli Iaşi – Viitorul Constanţa 0-2

duminică, 8 aprilie

ora 20:45 CFR Cluj – Astra Giurgiu

Luni, 9 aprilie

ora 20:45 FCSB- CS „U” Craiova

Clasament play-off:

1 FCSB 35 pct*

2 CFR Cluj 35 *

3 CS U Craiova 31*

4 Viitorul 29

5 Astra Giurgiu 22

6 CSM Poli Iaşi 20*

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte