Florin Bratu, indiferent de situația lui Clau-Gol: „Pe mine mă interesează doar echipa mea!”

Partida de astăzi de pe „Anghel Iordănescu” dintre FC Voluntari și Dinamo se anunță interedantă și prin prisma duelului de pe banca celor două formații dintre cei oi tehnicieni, foști coechipieri la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare, Claudiu Niculescu și Florin Bratu.

Un eventual pas greșit în jocul de astăzi cu Dinamo l-ar putea costa postul pe Clau-Gol, dar Florin Bratu, antrenorul câinilor susține că nu-l interesează soarta fostului său coechipier.

„Cu Niculescu am fost colegi câţiva ani la Dinamo, ne-am simţit bine împreună, dar acum suntem la echipe diferite, fiecare îşi doreşte să câştige. Va fi un meci aprig pentru că ne dorim să continuăm seria de meciuri cu rezultate bune. Şi el vrea să facă un meci bun să-şi câştige punctele. Acum 6-7 ani nu mă gândeam la această situaţie, nu mă gândeam să fiu antrenor, dar uite ce-ţi rezervă viaţa, e ceva frumos. Nu mă gândesc că o înfrângere ar însemna plecarea lui Claudiu de la Voluntari, el ştie foarte bine ce are de făcut, e un antrenor cu experienţă, are un lot valoros şi cred că ştie să gestioneze lucrurile. Pe mine mă interesează doar echipa mea. Nu am mai discutat cu el, suntem amici, nu suntem prieteni foarte buni, când ne vedem ne luăm în braţe”, a declarat Florin Bratu, la conferința de presă organizată de Dinamo.

Tehnicianul „câinilor” a ținut să evidențieze calitatea jucătorilor de care beneficiază Niculescu și a spus că Voluntariul poate pune probleme orcărei formații din play-out.

„Voluntari e o echipă care are mare nevoie de puncte, ştim lucrul acesta. Dar în acelaşi timp e o echipă cu potenţial. Mă uitam că are jucători buni, cu ştate vechi în Liga I, plecând de la Lazăr, Sânmărtean sau Cernat, jucători pe care orice echipă din România şi-i doreşte. Şi are în frunte un antrenor care a câştigat trofee la această echipă, Claudiu Niculescu. Lucrul acesta nu face decât să ne ţină în gardă pentru meciul de mâine seară, pentru că va fi extrem de dificil pentru noi”, a mai spus principalul formației dinamoviste.

Partida de pe „Anghel Iordănescu” dintre FC Voluntari și Dinamo va începe la ora 20:45, meciul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.