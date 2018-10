Florin Bratu nu-și asumă criza de la Dinamo: „Cei care au venit trebuie să-și asume!”

Florin Bratu nu-și asumă situaația în care a ajuns Dinamo București. După înfrângerea de la Botoșani cu 2-0 din runda a XI-a a Ligii I, „câinii„ au ajuns pe loc de baraj în Liga I însă Florin Bratu consideră că nu este deloc responsabil pentru situația înregistrată de echipa pe care a antrenat-o până de currând.

„M-am simțit responsabil atât timp cât am fost acolo, acum nu am de ce să mă simt responsabil. Cei care au venit trebuie să-și asume. Nu cred că trebuie să găsim alibiuri și să dăm vina pe altcineva. Din păcate, cred că persistă aceste probleme pe care eu le-am semnalat, legate de vestiar. Așa văd eu din exterior, cred că nu reușesc să se motiveze. Jucătorii clachează foarte rapid. E o problemă la jucători, pentru că nu reușesc să se îmbine lucrurile. Ei calitate au, nu cred că este o echipă de locul 12 în momentul actual. Nu mai văd dorința de a ieși din această pasă. Eu am văzut-o ieri foarte motivată pe Botoșani. Jucau pe contraatac, se grupau foarte bine. Dinamo pare o echipă blazată, așa se vede și credeți-mă că se vede acest lucru. Aș vrea să văd că nu am dreptate”, a declarat Florin Bratu la Digi Sport.

Fostul antrenor al „câinilor” nu l-a menajat nici pe căpitanul Dan Nistor, din cauza căruia practic s-a despărțit de alb-roșii în urma scandalului pe care l-a avut pe acesta după înfrângerea de la Iași.

„„E foarte irascibil și nu e liniștit. Eu așa l-am văzut. Trebuie să se liniștească. Jocul lui nu arată că s-a liniștit după oferta de la FCSB. Eu asta văd acum. Eu nu am avut niciun conflict cu el. A fost o răbufnire. Era căpitanul meu, tot jocul era făcut în jurul lui. Pasează bine, driblează bine și apare la finalizare. Se termină totul când el nu e liniștit și când nu e concentrat la joc”, a conchis Bratu.