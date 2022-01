Florin Răducioiu, prezentat oficial la Dinamo: „Va fi foarte greu, dar îmi plac aceste provocări!”

Florin Răducioiu, a fost prezentat oficial la Dinamo. Fostul internațional, care va ocupa funcţia de team manager la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare, s-a arătat convins că echipa va depăși aceste momente dificile și se va salva de la retrogradare.

„Acum este vorba despre prezent şi prezentul nu este prea frumos. M-am întors după atâţia ani la Dinamo şi evident că sunt bucuros şi că voi încerca să îl ajut pe mister Flavius Stoican. S-a vorbim despre o stare de spirit şi eu cred că asta este foarte important, să creăm o stare de spirit cât mai repede, pentru că timpul este inamicul nostru, ne presează foarte mult şi avem nevoie de rezultate. Eu cred că rezultatele se pot obţine prin această stare de spirit. Sunt convins că noul antrenor va reuşi să-i facă pe jucători să îşi găsească starea de spirit, atitudinea pozitivă. Avem nevoie să câştigăm meciurile cu orice preţ, trebuie să facem tot posibilul să salvăm această echipă. Eu voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a ajuta pe antrenor. Îmi doresc să avem un început foarte bun pentru că este foarte importantă această parte a doua a campionatului. E un moment destul de dificil de a mă întoarce, am acceptat această provocare, pentru că este clubul care m-a format. Consider că am datoria şi obligaţia de a ajuta aceşti băieţi. Acest grup nu merită această poziţie în clasament nici nu vreau să mă gândesc la o retrogradare. Nu vreau să mă gândesc la retrogradare pentru că de obicei sunt un tip optimist. Echipa este evident că a avut probleme, dacă ne uităm la poziţia în clasament. În unele meciuri a avut şi foarte mult ghinion. Toată lumea trebuie să ajute acest club. Va fi foarte greu, dar îmi plac aceste provocări”, a declarat Florin Răducioiu.

După 21 de runde disputate din acest sezon, Dinamo ocupă locul 15 cu 12 puncte. La reluarea campionatului, „câinii” vor juca în Trivale cu FC Argeș.