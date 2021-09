Florin Ristei este infectat cu COVID-19 : ”Am agățat doar un pic de Covid...”

Florin Ristei și-a băgat fanii în ”alertă” după mai multe zile în care nu a fost prezent la emisiunea matinalilor Răzvan și Dani. Artistul a făcut anunțul într-un story pe Instagram.

Emisiunea ”Neața cu Răzvan și Dani” este incompletă de câteva zile. Florin Ristei nu a făcut prezență și nu pentru că își permite, ci pentru că a făcut ”cunoștință” cu COVID-19. Fanii artistului au observat lipsa lui din emisiune și au început să-și pună semne de întrebare. În cele din urmă a dezăluit chiar el motivul pentru care timp de 9 zile nu mai fost prezent pe micile ecrane.

Florin Ristei are COVID-19

Florin Ristei nu obișnuiește să lipsească din lumina reflectoarelor fără a avea un motiv întemeiat, iar de aici până la asaltul cu mesaje a fost doar un pas:

”Că tot erați curioși de ce nu am mai apărut la ”Neața cu Răzvan și Dani”, de ce nu am mai apărut, dacă m-au dat afară…Sunt bine, mă întorc săptămâna viitoare. Am agățat un pic de Covid de câteva zile, de vreo nouă. Sunt bine” , a spus Florin Ristei pe un instastory, în care s-a filmat în timp ce stă în pat și vorbește pe nas.

Florin Ristei a luat o mică pauză de la rutina zilnică și are timp 14 zile să se pună pe picioare pentru a-și continua proiectele în care este implicat. Filmările pentru al doilea sezon al emisiunii X Factor au început în forță.

Privind și parea bună a lucrurilor, Florin Ristei are tot timpul din lume pentru a sta în preajma iubitei sale Naomi Hedman. Cei doi îndrăgostiți s-au logodit și deja au planuri pentru nuntă.

Sursa foto: Instagram.ro, Arhiva CANCAN