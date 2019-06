Rămâne unul dintre cei mai apreciați interpreți din România, fiind numit adesea ”Regele Manelelor”. (Cel mai bine platit job din București) Chiar dacă lupta pentru supremație este dură, Florin Salam a reușit să se impună, de-a lungul timpului, ca unul dintre artiștii care ridică lumea de pe scaune și… scoate banii din portofelele amatorilor de dedicații muzicale. Numai că Salam nu face show doar la nunți, botezuri și alte evenimente unde lumea este fericită. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut imagini cu Florin Salam în timp ce cânta… la o înmormântare, iar fiul răposatului l-a îngropat în bani pe celebrul manelist. (Citește și: CHEF SUPER-ELEGANT LA BOTEZUL ”JUNIORULUI” LUI SALAM)

Chiar și momentele cele mai triste pot fi "asezonate" – din punct de vedere muzical – cu o dedicație de suflet care să înfioreze asistența. Iar Florin Salam, orice s-ar spune, are talentul incontestabil de a se adapta, rapid, fiecărei situații. Ultimul drum poate fi, astfel, încărcat emoțional, iar rudele și prietenii celui trecut în lumea celor drepți îi cinstesc memoria și prin invitația făcută unui artist cu "nume". Și dacă nu Florin Salam, atunci cine? Se pleacă de la premisa că răposatul "ascultă" și pleacă "împăcat", cu atât mai mult cu cât melodiile interpretate de artist sunt chiar cele pe care le asculta, cu plăcere, atunci când gusta din "cele lumești", alături de cei dragi.

Scena s-a mutat în cimitir

Astfel, scena s-a mutat chiar în cimitir – la loc cu verdeață și răcoare -, Florin Salam interpretând lângă sicriul răposatului, în stilu-i caracteristic, melodiile cerute. Piesele de of și jale ale lui Salam au ajuns – imaginile vorbesc de la sine – până la sufletele celor prezenți. Iar manelistul, firește, a strâns în pumn din ce în ce mai multe… hârtii foșnitoare, fiul răposatului având grijă să-l "alimenteze" permanent, astfel încât fiecare dedicație să fie interpretată pătimaș.

Florin Salam: ”Îi plăcea lui melodia asta”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Florin Salam deține cheia succesului și face față tuturor provocărilor artistice. Prestația sa este apreciată chiar și într-un loc unde, de regulă, muzica lipsește, iar oamenii vorbesc în șoaptă. "Îi plăcea lui melodia asta", spune Florin Salam la microfon, apoi își începe programul, înlăcrimând – la propriu – asistența.

Bineînțeles, nu puteau să lipsească dedicațiile muzicale, Florin Salam fiind ”bombardat” cu bani, semn suprem de apreciere pentru efortul artistic și pentru interpretare. Banii ”au curs”, fiecare melodie cerută aducând în mâna celebrului manelist, ”fără număr”, milioanele. ”Să-și vadă copiii de acolo de sus”, mai spune Florin Salam, referindu-se la răposat, în timp ce răsună linia melodică a uneia dintre piesele solicitate de asistență.

Florin Salam: ”Eram puțin «pișcat» și am zis să plec cu metroul”

Celebrul manelist Florin Salam a postat un mesaj pe o rețea de socializare în care a negat că ar fi fost drogat atunci când a fost filmat în metrou, așa cum mulți internauți s-au grăbit să afirme. El a oferit și o explicație pentru starea… delicată în care se afla. Era “puțin pișcat”, a spus acesta în postarea în care a adus critici tânărului care l-a filmat. Florin Salam a insitat asupra faptului că acesta l-a înregistrat doar când stătea liniștit, nu și când a făcut zeci de poze cu acei călători care și-au dorit o poză cu el.

“Țin să vă anunț: nu-i rușine să mergi cu metroul. Eram puțin «pișcat» și am zis să plec cu metroul. Asta nu însemnă că eram drogat, cum se scrie prin presă și pe rețelele de socializare. Vă iubesc, fanii mei! Dar copilul ăla nu a filmat când făceau toți poze cu mine, m-a prins în postura aia. Sper că ai făcut bani. Doamne ajută! Vă rog, toți fanii mei să distribuiți”, a scris Florin Salam pe contul său oficial de Facebook.

Florin Salam: “Că dacă scot eu una, e greu să cântaţi după mine”

Viața lui Florin Salam nu a fost presărată doar cu zile fericite. Au existat și momente mai puțin plăcute. Manelistul nu-și ascunde supărarea atunci când își aduce aminte de unii dintre cei pe care i-a ajutat, persoane care – acum – îl vorbesc de rău.

„Ăia care aţi vorbit să vă daţi singuri câte o palmă, aşa. Şi ăia bătrâni, nu numai ăştia mici, ăia bătrâni. Ăia după revoluţie încoace, ştii ce zic? Eu i-am crescut pe toţi lăutarii. I-am crescut pe toţi ăştia şi ăştia vorbesc de mine. Eu am făcut pauză că am şi eu motivele mele. Am şi eu motivele mele. De odihnă, de una, alta. Important e că meseria mea, e meseria mea, mi-o iubesc imediat după copiii mei. Mai întâi îmi iubesc copiii şi după aceea îmi place să cânt. Eu am inventat aşa, de la Dumnezeu, un stil pe care se distrează lumea bine rău de tot. Am schimbat atmosfera. Ştiţi şi voi, ce să mai zic eu.

Şi acum toţi derbedeii ăştia pe care eu i-am învăţat să îşi câştige un ban şi să îi ducă la copiii lor, la familia lor, ei, în loc să îmi mulţumească, vorbesc. Mai bine decât să vorbiţi urât, să vă puneţi rău cu un om care v-a dat pâine să mâncaţi. Decât să mai vorbiţi aşa cum ziceţi voi, mai bine mai daţi un telefon. Ne scuzaţi, s-a întrerupt.

Mai daţi şi mai întrebaţi aşa, de una, alta. De un secret, de un ceva. Cei care aţi vorbit de mine că nu pot eu să mai cânt sau ce aţi zis pe acolo, am scos o melodie acum pe care aţi cântat-o voi, o să o ascultaţi voi, să auziţi şi voi cum se cântă o melodie pe care aţi scos-o voi. Că dacă scot eu una, e greu să cântaţi după mine", a spus Florin Salam.

