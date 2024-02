Florin Salam, dezvăluiri despre Leo de la Roșiori. Ce a spus despre lăutarul care îi face concurență

Florin Salam nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cel intitulat „Regele” manelelor se numără printre cei mai îndrăgiți cântăreți, având o carieră fulminantă în lumea artistică. De-a lungul timpului, Salam a lansat hit după hit, devenind sursa de inspirație a multora. Din cauza unor probleme de sănătate, interpretul n-a mai pus cariera pe primul loc, ci starea lui și a familiei. Așa că, au început să apară și alți soliști care au devenit virali rapid. Unul dintre ei este Leo de la Roșiori, care „a tras draperiile” peste toată industria manelelor și s-a propulsat în top. Ce părere are Florin Salam despre lăutarul care-i face concurență?

Leo de la Roșiori a rupt topurile! Lăutarul se bucură de un succes imens după ce a lansat hit după hit. Mulți ascultători de muzică populară și manele îl consideră pe solist printre cei mai buni din industrie. În urmă cu ceva vreme, Leo spunea că Florin Salam l-a inspirat în muzică, de pe vremea când era un copil. L-a auzit cântând pe „Regele” manelelor, dorindu-și să ajungă precum el. Iată că astăzi este unul dintre cei mai buni cântăreți, care se bucură de un public imens.

„Eu m-am apucat, în momentul în care l-am văzut pe Florin Salam. Primul impact emoțional, el mi l-a dat, este un geniu. Și în momentul de față sunt fan înrăit. A doua persoană pe care am cunoscut-o și a avut o influență foarte mare pozitivă asupra mea din toate punctele de vedere e Vali Vijelie. Îl iubesc atât de mult, am cântat alături de el, m-a învățat foarte multe lucruri. Și Adrian Minune mi se pare un solist excepțional.”, mărturisea Leo de la Roșiori, acum ceva vreme, în podcastul „Fiță cu Adiță”.

CITEȘTE ȘI: ”REGELE MANELELOR” ȘI-A IEȘIT DIN FIRE LA O CÂNTARE, IAR VICTIMĂ I-A CĂZUT UN INSTRUMENTIST. FLORIN SALAM L-A LOVIT CU TELEFONUL PE FUNDAMENT! MOTIVUL… HALUCINANT!

Florin Salam este tot mai activ pe rețelele de socializare, în special pe TikTok acolo unde face live-uri cu diverse persoane publice, fie că vorbim despre alți cântăreți de manele ori influenceri. Așa a procedat și de curând, când a fost întrebat despre Leo de la Roșiori. A stat puțin pe gânduri, apoi a vorbit despre succesul de care se bucură lăutarul din Teleorman. Florin Salam a punctat faptul că Leo cântă același stil ca el. Și-a arătat totuși aprecierea față de colegul de breaslă, precizând că este o persoană deșteaptă, căci a știut cum să se organizeze în meseria pe care o face.

„Îmi place cum cântă, are niște melodii frumoase, cântă pe un stil care mie îmi aparține. Stilul pe care-l cântă el, felul lui cum cântă și puterea pe care o are acum, organizarea. E foarte bine organizat. Cred că nici eu nu am avut formație, așa cum are el organizată. E foarte deștept (…)”, a spus Florin Salam, într-un live pe TikTok.