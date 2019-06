Florin Salam, noi amănunte despre filmarea cu el din metrou. A oprit mașina pe loc

Florin Salam a transmis un nou mesaj tranșant în legătură cu filmarea cu el din metrou, realizată la începutul acestei săptămâni. Manelistul s-a înregistrat în timp ce se afla într-un restaurant fast-food și a oferit noi amănunte despre episodul petrecut la subteran și le-a transmis un gând acid colegilor săi de breaslă.

Florin Salam, noi amănunte despre filmarea cu el din metrou

Florin Salam a filmat un scurt clip la fast-food și l-a postat pe un cont de socializare. Manelistul a explicat că a ajuns “la Mac” după ce și-a lăsat mașina în parcare și a luat metroul.

“M-am trezit dimineața, am dormit toată ziua și toată noaptea, pentru că am fost foarte obosit și m-am gândit să merg la țară. Am mers la țară, m-am întors de la țară… ce crezi – am condus eu! Eram într-o formă de condus, am condus… M-am oprit la mine în cartier, la Apărători, am tras mașina pe dreapta și am zis: «Merg cu metroul». Pac, m-am urcat în metrou. Totul e perfect! Unde credeți că sunt? La «Mac»! Aveam poftă de hamburgeri, gen! Totul e bine și frumos”, a afirmat cunoscutul manelist.

La finalul mărturisirilor, cântărețul a făcut o remarcă acidă la adresa colegilor de breaslă. Florin Salam le-a reamintit, că el este, de fapt, Regele manelelor, că el dă tonul muzicii în România și că, deocamdată, nu au văzut decât o mică parte din ce poate să facă pe plan profesional.