Florin Zamfirescu, strigăt disperat de ajutor pentru Mugur Isărescu! Actorul este victima unei escrocherii online în care este folosită imaginea BNR

În cazul actorului Florin Zamfirescu, o falsă știre care îi lasă pe naivi fără bani în conturi a fost promovată și sponsorizată pe Facebook de o clonă a site-ului RFI.

Recent, Radio France International România a lansat un avertisment public pentru a atrage atenția asupra acestei știri false de amploare și pentru a preveni înșelarea oamenilor.

Citește și: FLORIN ZAMFIRESCU A VORBIT DESPRE ULTIMA ÎNTÂLNIRE PE CARE A AVUT-O CU FLORIN PIERSIC. DETALII DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A ACTORULUI. „SPER SĂ FIE BINE”

Florin Zamfirescu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat actorului

Metoda escrocheriei este simplă și eficientă. Rețeaua de escroci folosește persoane celebre care aparent recomandă implicarea în proiecte guvernamentale reale, adăugând idei extrem de fanteziste. Oamenii sunt convinși să plătească 1.200 de lei într-un cont bancar, promițându-li-se că suma investită se va dubla, lucru care, evident, nu se întâmplă niciodată.

Numele lui Zamfirescu a fost folosit alături de cel al prezentatoarei Kanal D, Denise Rifai. În aceste postări false, Florin și Denise sunt „surprinși” dezvăluind o metodă secretă a Băncii conduse de Mugur Isărescu pentru a obține bani rapid, despre care, dacă ar afla-o, românii și-ar schimba radical viața.

Actorul a mărturisit că mai mulți prieteni de ai lui au văzut reclama cu pricina. Aceeași situație a fost trăită și de jurnalistul Robert Turcescu, care a primit telefoane de la mai mulți apropiați ce se plângeau că au rămas fără bani în conturi, după ce au avut încredere în el. Însă, ziaristul nu avea nicio legătură cu înșelătoria.

„Am publicat și eu contra acelei informații, n-am ce să fac! N-am cui să fac plângere, din moment ce și din gura lui Isărescu au pus anunțul, din gura președintelui…

Am vorbit cu un avocat. Sunt firme-fantomă pe care n-ai cum să le apuci. Chiar nu știu ce să mă fac. Mi-au dat telefon și niște prieteni mi-au zis… Domnule, am văzut numele tău… Am întrebat: ”Păi de ce nu mi-ai dat un telefon?”. I-au cerut datele. A dat numărul de card… Acuma, când ești prost… Era un colonel.

Mă sună și oameni importanți. Și-mi zic că dau și ei bani. Domnule, cum să dai? Cum să crezi așa ceva? Că m-a dat Isărescu în judecată, că m-au fotografiat cu cătușe… Că m-a dat BNR în judecată, dar și Isărescu apare în toată treaba asta, nu? Apare! De ce nu îi dă el în judecată?

Eu am tot avertizat, am vorbit cu un avocat… Am mers pe toate căile. Avocatul a zis că n-ai pe cine să dai în judecată. Prinde orbul, scoate-i ochii!”, a mărturisit Florin Zamfirescu, pentru fanatik.ro.

Citește și: RETRAS DIN LUMINA REFLECTOARELOR, FLORIN ZAMFIRESCU TRĂIEȘTE CU TOTUL ALTĂ VIAȚĂ LA 74 DE ANI: „GRĂDINA MEA HRĂNEȘTE 5 FAMILII”